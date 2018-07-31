Избирком Кемеровской области завершил прием документов для регистрации на выборы губернатора 

Шесть кандидатов от политических партий, выдвинутых на досрочные выборы губернатора Кемеровской области, предоставили документы в избирательную комиссию. Прием документов завершился 30 июля.
«Документы поступили от шести кандидатов — Владимира Карпова, представляющего КПРФ, Игоря Украинцева от ЛДПР, Юрия Скворцова от «Патриотов России», Сергея Цивилева от «Единой России», Елены Латышенко от Партии роста, Татьяны Протас от «Справедливой России», — сообщили в избиркоме.
Документы, предоставленные кандидатами, будут проверены, после чего до 8 августа включительно будет принято решение об их регистрации.
Досрочные выборы губернатора Кемеровской области были назначены после отставки 1 апреля экс-главы региона Амана Тулеева.