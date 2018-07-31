Избирком Кемеровской области завершил прием документов для регистрации на выборы губернатора

Шесть кандидатов от политических партий, выдвинутых на досрочные выборы губернатора Кемеровской области , предоставили документы в избирательную комиссию. Прием документов завершился 30 июля.

Документы, предоставленные кандидатами, будут проверены, после чего до 8 августа включительно будет принято решение об их регистрации.