Норвежец убил полярного медведя и спас человека. Защитники животных его осудили

Норвежца осудили за убийство белого медведя, которое он совершил после нападения животного на группу туристов с круизного лагеря на арктическом архипелаге. Об этом сообщил BBC.

Туристы прибыли на самый северный остров архипелага Свальбард, находящийся между Норвегией и Северным полюсом. Это место славится дикой природой и отсутствием человеческого влияния. Вместе с туристами отправили двух проводников, которые занимались экскурсиями и охраной белых медведей.

Во время экскурсии белый медведь напал на одного из них и растерзал. Его товарищу пришлось застрелить животное.

Пострадавшего проводника госпитализировали. Его стояние оценивается, как «тяжелое».

В круизной компании после этого сообщили, что каждое судно обязано иметь на борту спецперсонал, который сможет отреагировать вовремя. Этот инцидент связан с тем, что в результате общения с человеком животные начали привыкать к людям и перестали их бояться.

После этого случая пользователи раскритиковали поступок норвежца и всей компании, назвав убийством. По их словам, люди сами виноваты в том, что лезут к диким животным.

«Бедное существо»

Убьем дикое животное. потому что оно дикое. Люди «гениальны».

«Одна из многих причин. из-за которой я ненавижу круизное судоходство. Почему люди не могут быть просто счастливы. наблюдая за животными с безопасной дистанции или на BBC».