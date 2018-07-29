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Норвежец убил полярного медведя и спас человека. Защитники животных его осудили
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Норвежец убил полярного медведя и спас человека. Защитники животных его осудили 

360tv.ru 39 минут назад
Норвежца осудили за убийство белого медведя, которое он совершил после нападения животного на группу туристов с круизного лагеря на арктическом архипелаге. Об этом сообщил BBC.
Туристы прибыли на самый северный остров архипелага Свальбард, находящийся между Норвегией и Северным полюсом. Это место славится дикой природой и отсутствием человеческого влияния. Вместе с туристами отправили двух проводников, которые занимались экскурсиями и охраной белых медведей.
Во время экскурсии белый медведь напал на одного из них и растерзал. Его товарищу пришлось застрелить животное.
Пострадавшего проводника госпитализировали. Его стояние оценивается, как «тяжелое».
В круизной компании после этого сообщили, что каждое судно обязано иметь на борту спецперсонал, который сможет отреагировать вовремя. Этот инцидент связан с тем, что в результате общения с человеком животные начали привыкать к людям и перестали их бояться.
После этого случая пользователи раскритиковали поступок норвежца и всей компании, назвав убийством. По их словам, люди сами виноваты в том, что лезут к диким животным.
«Бедное существо»
Убьем дикое животное. потому что оно дикое. Люди «гениальны».
«Одна из многих причин. из-за которой я ненавижу круизное судоходство. Почему люди не могут быть просто счастливы. наблюдая за животными с безопасной дистанции или на BBC».
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