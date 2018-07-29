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США потребовали от ЕС открыть рынки сельхозпродукции
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США потребовали от ЕС открыть рынки сельхозпродукции 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Вашингтон ожидает, что Европейский союз откроет для Соединенных Штатов свои рынки сельхозпродукции, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.
В эфире телеканала Fox News Мнучин сообщил, что, в частности, обсуждал с ЕС поставки соевых бобов. «Было ясно оговорено, что наша цель как часть общего соглашения заключается в том, европейцы должны открыть больше возможностей для наших фермеров и нашего сельского хозяйства», — приводит его слова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что делегация ЕС в ходе переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне согласилась увеличить импорт из США сжиженного природного газа и соевых бобов, а также расширить допуск медицинского оборудования на внутренний рынок Европы.
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