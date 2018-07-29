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Стабильный рост ВВП США составит как минимум 3% в последующие 4-5 лет
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Стабильный рост ВВП США составит как минимум 3% в последующие 4-5 лет 

Прайм 31 минуту назад
ВАШИНГТОН, 29 июл — ПРАЙМ. Стабильный рост ВВП США составит как минимум 3% в год в последующие 4-5 лет, заявил в воскресенье глава минфина США Стивен Мнучин.
"Мы можем прогнозировать только на пару лет вперед, но я думаю, что мы неплохо продвинулись на этом пути в последние несколько лет, так что не думаю, что это явление на один-два года. Я думаю, что мы определенно вошли в период 4-5 лет стабильного роста как минимум в размере 3%", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно первой оценке, составил 4,1% в годовом выражении. Президент США Дональд Трамп пообещал, что рост будет еще больше.
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