Решил искупаться: в Самарской области в озере утонул рыбак

Бездыханное тело мужчины вытащили на берег

Самарской области произошла трагедия. 50-летний местный житель отправился на рыбалку в селе Верхнее Санчелеево вместе со своим братом и не вернулся домой. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

— Трагедия произошла в субботу, 28 июля. В какой-то момент мужчина решил искупаться в озере и после этого его никто не видел. Родственники ждали его возвращения всю ночь, но рыбак не вернулся, — рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

К утру, 29 июля, вещи 50-летнего жителя села нашли на берегу озера. Неподалеку в водоеме проглядывалось темное пятно, похожее на очертания всплывшего тела.

В 11 часам к месту происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда и полицейские. Труп мужчины обнаружили спустя некоторое время в 10 метрах от берега.