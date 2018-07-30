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Решил искупаться: в Самарской области в озере утонул рыбак
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Решил искупаться: в Самарской области в озере утонул рыбак 

63.ru 57 минут назад
Фото: 63.ru
Бездыханное тело мужчины вытащили на берег
В Самарской области произошла трагедия. 50-летний местный житель отправился на рыбалку в селе Верхнее Санчелеево вместе со своим братом и не вернулся домой. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
— Трагедия произошла в субботу, 28 июля. В какой-то момент мужчина решил искупаться в озере и после этого его никто не видел. Родственники ждали его возвращения всю ночь, но рыбак не вернулся, — рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.
К утру, 29 июля, вещи 50-летнего жителя села нашли на берегу озера. Неподалеку в водоеме проглядывалось темное пятно, похожее на очертания всплывшего тела.
В 11 часам к месту происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда и полицейские. Труп мужчины обнаружили спустя некоторое время в 10 метрах от берега.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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