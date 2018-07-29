На iВолге прошел конкурс с социальной рекламы 

Лауреатами первой степени стали участники из Оренбурга с плакатом «День отказа от курения». «Серебро» сразу у двух регионов: Саратовская область с работой «Загрязнение окружающей среды, вред заводов и курения» и республика Татарстан с проектом «Я помню! Я горжусь!» Почетное третье место заняли ребята из Самары с работой «Стираешь с лица земли?»
Также 14 лучших работ были нанесены на специальные кубы на поляне напротив шатра регистрации.
Форум проводится под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатором выступает администрация губернатора Самарской области.