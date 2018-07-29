В Костроме обсудят развитие родовых поместий

30 июля в Костроме состоится круглый стол на тему развития родовых поместий, сообщает региональный исполком ОНФ.

Сейчас в нашем регионе существуют два родовых поместья: «Буртасово» Судиславского района и «Родники» Костромского района. В обоих есть свободные участки и постоянно проживающие семьи.

Так, например, родовое поместье «Буртасово» было создано в 2007 году. С тех пор оно постепенно развивается.

Земля осваивается, люди понемногу переезжают жить в поместья. Строим крепкое сообщество, налаживаем связи с чиновниками и местными жителями, празднуем праздники, ходим в походы. Ссоримся, миримся. Кто-то уходит, кто-то приходит, жизнь идет, — рассказывают жители поместья.

На круглом столе обсудят проблемы регулирования земельных отношений, сдерживающих развитие сельских территорий, проблемы, с которыми сталкиваются представители родовых поместий. По итогам встречи участники сформируют предложения по решению земельных вопросов при создании на сельских территориях родовых поместий.

Встреча состоится на ул. Ленина 20 в кабинете №12 14:00.