Ещё
В Костроме обсудят развитие родовых поместий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Костроме обсудят развитие родовых поместий 

k1news.ru 57 минут назад
Фото: k1news.ru
30 июля в Костроме состоится круглый стол на тему развития родовых поместий, сообщает региональный исполком ОНФ.
Сейчас в нашем регионе существуют два родовых поместья: «Буртасово» Судиславского района и «Родники» Костромского района. В обоих есть свободные участки и постоянно проживающие семьи.
Так, например, родовое поместье «Буртасово» было создано в 2007 году. С тех пор оно постепенно развивается.
Земля осваивается, люди понемногу переезжают жить в поместья. Строим крепкое сообщество, налаживаем связи с чиновниками и местными жителями, празднуем праздники, ходим в походы. Ссоримся, миримся. Кто-то уходит, кто-то приходит, жизнь идет, — рассказывают жители поместья.
На круглом столе обсудят проблемы регулирования земельных отношений, сдерживающих развитие сельских территорий, проблемы, с которыми сталкиваются представители родовых поместий. По итогам встречи участники сформируют предложения по решению земельных вопросов при создании на сельских территориях родовых поместий.
Встреча состоится на ул. Ленина 20 в кабинете №12 14:00.
k1news.ru: последние новости
Костромская область поддержит новый инвестиционный проект предприятия «ВолгаСтрап» Жители Костромской области оказались одними из самых умных по всей России В июле клещи продолжают кусать костромичей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали своего отца-насильника53
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»
Газманов рассказал о тяжелой утрате
У Кобзона заподозрили метастазы
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
00:49
В США объяснили создание из России врага
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение