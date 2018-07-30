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В Крыму хотят создать питомник для конфискованных у фотографов животных
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В Крыму хотят создать питомник для конфискованных у фотографов животных 

Собака.ru 5 часов назад
Фото: Собака.ru
На базе Куйбышевского лесхоза планируют создать питомник конфискованных у фотографов экзотических животных — сообщила «РИА Новости Крым» замминистра по экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская. «Мы отрабатываем вопрос обустройства питомника для животных, которых сможем там содержать до принятия решения о конфискации. Это пока проект, но нам придется его реализовать, потому что другого выхода нет. Впоследствии животных планируем реабилитировать и выпустить», — пояснила заместитель министра.
На данный момент животных помещают в специализированные учреждения, где за ними следят зоологи.
Славгородская отметила, что сейчас в Крыму фиксируется меньше случаев изъятия животных у фотографов.
«Если в 2014 и 2015 годах у нас были в год по 40-50 случаев, то сейчас наблюдается спад. обезьян в этом году не фиксировали ни одного случая, последнего удава фиксировали в 2013 году. Сейчас в основном изымают птиц (курганники, сипухи) и шиншилл», — уточнила она.
Не смотря на постоянные рейды полиции, фотографы разработали целую схему противостояния проверяющим.
«Они всех нас знают в лицо, они выставляют часовые с биноклями. Как только выезжает машина, о ней уже знают. Поэтому приходится идти на уловки: мы говорим, что едем в Евпаторию, а сами направляемся в Судак, высаживаемся за четыре километра и идем по лесу пешком, одеваемся в шляпы и купальники», — рассказала Славгородская.
В Крыму запрещено использовать зверей и птиц для фотосессии. Однако доказать жестокое обращение с животными не всегда получается.
«Состава уголовного преступления нет. К тому же есть животные, которые не занесены в Красную книгу России или Республики Крым или не являются объектами животного мира России. Шиншиллы, например. В тот момент, когда установлено правонарушение, не просто составить протокол и изъять животное. Несмотря на то, что паспортов на животных нет, никто добровольно их отдавать не будет. Были случаи, когда нашим сотрудникам оказывали физическое сопротивление, — констатировала она.
Славгородкая рекомендовала всем свидетелями жестокого обращения с птицами и зверями, звонить в полицию или обращаться на «горячую линию» муниципальных образований, Росприроднадзора, Минэкологии или Минкурортов.
Фотосессий с животными так же рекомендуют избегать.
«Мы говорим о способствовании незаконному бизнесу, а это может быть опасно для здоровья. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что животное привезено неизвестно откуда, оно не вакцинировано, у него нет ветеринарного паспорта, и неизвестно, в каких условиях оно содержится. К тому же многие экзотические животные могут быть переносчиками различных опасных для здоровья заболеваний», — предупредила она.
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