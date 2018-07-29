В Крыму хотят создать питомник для изъятых у фотографов животных

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 июл — РИА Новости Крым . В Крыму планируется открыть питомник для конфискованных у фотографов животных. Создать его предполагается на базе Куйбышевского лесхоза, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель министра экологии и природных ресурсов РК — заместитель главного государственного инспектора Республики Ольга Славгородкая.

"Мы отрабатываем вопрос обустройства питомника для животных, которых сможем там содержать до принятия решения о конфискации. Это пока проект, но нам придется его реализовать, потому что другого выхода нет. Впоследствии животных планируем реабилитировать и выпустить", — рассказала она.

По словам замминистра, в настоящее время их помещают в специализированные учреждения, где за их состоянием следят зоологи.

Славгородская также отметила, что в Крыму стали меньше изымать животных у фотографов. «Если в 2014 и 2015 годах у нас были в год по 40-50 случаев, то сейчас наблюдается спад. (Изъятия — ред.) обезьян в этом году не фиксировали ни одного случая, последнего удава фиксировали в 2013 году. Сейчас в основном изымают птиц (курганники, сипухи) и шиншилл», — уточнила она.

По словам Славгородской, сотрудники Минэкологии регулярно проводят совместные рейды с полицией, органами местного самоуправления и Росгвардии. При этом фотографы научились «противостоять» проверяющим. «Они всех нас знают в лицо, они выставляют часовые с биноклями. Как только выезжает машина, о ней уже знают. Поэтому приходится идти на уловки: мы говорим, что едем в Евпаторию , а сами направляемся в Судак , высаживаемся за четыре километра и идем по лесу пешком, одеваемся в шляпы и купальники», — рассказала замминистра.

В Крыму запрещено использовать зверей и птиц для фотосессии. Тем не менее, подчеркнула Славгородская, доказать сам факт жестокого обращения с ними на практике очень сложно. «Не всегда удается доказать факт жестокого обращения, состава уголовного преступления нет. К тому же есть животные, которые не занесены в Красную книгу России или Республики Крым или не являются объектами животного мира России. Шиншиллы, например. В тот момент, когда установлено правонарушение, не просто составить протокол и изъять животное. Несмотря на то, что паспортов на животных нет, никто добровольно их отдавать не будет. Были случаи, когда нашим сотрудникам оказывали физическое сопротивление», — констатировала она.

Славгородкая рекомендовала тем, кто стал свидетелями жестокого обращения с птицами и зверями, звонить в полицию или обращаться на «горячую линию» муниципальных образований, Росприроднадзора, Минэкологии или Минкурортов. Также она посоветовала избегать фотосессий с животными.

"Мы говорим о способствовании незаконному бизнесу, а это может быть опасно для здоровья. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что животное привезено неизвестно откуда, оно не вакцинировано, у него нет ветеринарного паспорта, и неизвестно, в каких условиях оно содержится. К тому же многие экзотические животные могут быть переносчиками различных опасных для здоровья заболеваний", — пояснила замминистра.