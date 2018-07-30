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В Омской области более тысячи детей пострадали от укусов клещей
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В Омской области более тысячи детей пострадали от укусов клещей 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Специалисты Роспотребнадзора напоминают омичам о правилах безопасности во время прогулок и посещения леса, чтобы обезопасить себя от клещей. По информации регионального управления Роспотребнадзора, за помощью к медикам с укусами клещей обратились 3453 человека, из них 1073 ребенка.
В лаборатории насекомых проверяют на предмет зараженности вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, риккетсиями. Омичи принесли для исследования почти 3 тыс. насекомых, из этого числа 3% оказались заражены вирусом энцефалита, боррелиями — 10,1%, эрлихиями — 1,6%, анаплазмами — 2,09%.
От насекомых обработали 2573,53 га зон массового отдыха, в том числе парки, скверы и детские оздоровительные лагеря.
Омичам напоминают, что во время прогулок в лесу лучше использовать в качестве одежды комбинезон, после улицы необходимо тщательно себя осмотреть, а также своих животных, если вы их брали с собой на природу. В случае, если вы увидели, что вас укусил клещ, аккуратно извлеките его из-под кожи, отнесите в лабораторию и обратитесь в больницу.
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