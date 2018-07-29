Омичам рекомендуют ярко одеваться, отправляясь за грибами

Спасатели рассказали, как обезопасить себя перед походом в лес. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, омичам перед походом в лес за грибами или ягодами нужно помнить несколько правил.

Необходимо сообщить родственникам о предполагаемом маршруте, приблизительном времени выхода и возвращения из леса. Также нужно взять с собой телефон, благодаря которому можно найти человека, даже если он потерялся.

Если вы идете в лес с компанией, договоритесь о месте стоянки, куда вы будете возвращаться. Не лишним будет небольшой запас продуктов и воды. Кроме этого, лучше надеть на «тихую охоту» яркую одежду, чтобы вас было легко заметить среди деревьев. В случае, если вы поняли, что потерялись, необходимо при возможности сообщить об этом спасателям по телефону «101».