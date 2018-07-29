Из Чэнду в Москву отправился специальный товарный поезд с китайскими автомобилями

Чэнду , 29 июля / Синьхуа / — Грузовой состав со 123 кроссоверами Dongfeng АХ7 29 июля утром отправился из города Чэнду /административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай / в Москву

Как сообщили в администрации Чэндуского международного железнодорожного порта, раньше грузовые поезда, отправляемые из Чэнду в Москву в рамках маршрута Китай — Европа, перевозили в основном обувь и мелкие товары широкого потребления, произведенные в Чэнду. Открытие нынешнего спецрейса для перевозки автомашин знаменует значительное повышение стоимости грузов, перевозимых данными поездами.

"Кроссоверы Dongfeng АХ7 характеризуются конкурентным соотношением цены и качества. Мы уверены, что они будут пользоваться популярностью на российском рынке", — заявил представитель администрации Чэндуского международного железнодорожного порта. -0-