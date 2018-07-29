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Из Чэнду в Москву отправился специальный товарный поезд с китайскими автомобилями
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Из Чэнду в Москву отправился специальный товарный поезд с китайскими автомобилями 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чэнду, 29 июля /Синьхуа/ — Грузовой состав со 123 кроссоверами Dongfeng АХ7 29 июля утром отправился из города Чэнду /административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай/ в Москву.
Как сообщили в администрации Чэндуского международного железнодорожного порта, раньше грузовые поезда, отправляемые из Чэнду в Москву в рамках маршрута Китай — Европа, перевозили в основном обувь и мелкие товары широкого потребления, произведенные в Чэнду. Открытие нынешнего спецрейса для перевозки автомашин знаменует значительное повышение стоимости грузов, перевозимых данными поездами.
"Кроссоверы Dongfeng АХ7 характеризуются конкурентным соотношением цены и качества. Мы уверены, что они будут пользоваться популярностью на российском рынке", — заявил представитель администрации Чэндуского международного железнодорожного порта. -0-
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