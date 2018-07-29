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Эксклюзив: Влияние стран БРИКС усиливается — «отец» концепции БРИКС Джим О'Нил
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Эксклюзив: Влияние стран БРИКС усиливается — «отец» концепции БРИКС Джим О'Нил 

ИА Синьхуа 1 час назад
Лондон, 29 июля /Синьхуа/ — «Отец» БРИКС Джим О'Нил на днях в Лондоне в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа отметил, что влияние стран БРИКС по-прежнему усиливается, а также высоко оценил перспективы будущего развития БРИКС.
Напомним, Джим О'Нил в 2001 году был первым, кто выдвинул концепцию БРИК. Он спрогнозировал, что в грядущие десять лет доля ВВП стран БРИК в мировом хозяйстве будет стремительно расти. В связи с этим глобальные институты управления начнут наделять страны БРИКС все большим правом голоса.
Сегодня Джим О'Нил по-прежнему оптимистично настроен в отношении перспектив будущего развития БРИКС. По его словам, после первого саммита БРИК в 2009 году в России, страны БРИКС укрепляли контакты и сотрудничество в экономической, политической и гуманитарной сферах. «Влияние стран БРИКС на глобальную экономику уже превысило влияние „Группы семи“, — добавил он.
»Темпы развития стран БРИКС замедляются, однако это нормальное явление при экономической трансформации. Влияние стран БРИКС только усиливается, а сама по себе мысль об устаревании данной концепции просто смехотворна", — сказал он. —0—
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