Эксклюзив: Влияние стран БРИКС усиливается — «отец» концепции БРИКС Джим О'Нил

Лондон, 29 июля / Синьхуа / — «Отец» БРИКС Джим О'Нил на днях в Лондоне в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа отметил, что влияние стран БРИКС по-прежнему усиливается, а также высоко оценил перспективы будущего развития БРИКС.

Напомним, Джим О'Нил в 2001 году был первым, кто выдвинул концепцию БРИК. Он спрогнозировал, что в грядущие десять лет доля ВВП стран БРИК в мировом хозяйстве будет стремительно расти. В связи с этим глобальные институты управления начнут наделять страны БРИКС все большим правом голоса.

Сегодня Джим О'Нил по-прежнему оптимистично настроен в отношении перспектив будущего развития БРИКС. По его словам, после первого саммита БРИК в 2009 году в России , страны БРИКС укрепляли контакты и сотрудничество в экономической, политической и гуманитарной сферах. «Влияние стран БРИКС на глобальную экономику уже превысило влияние „Группы семи“, — добавил он.

»Темпы развития стран БРИКС замедляются, однако это нормальное явление при экономической трансформации. Влияние стран БРИКС только усиливается, а сама по себе мысль об устаревании данной концепции просто смехотворна", — сказал он. —0—