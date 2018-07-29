Следователь Настенко

День следователя отмечают в России дважды: 6 апреля и 25 июля, так уж повелось. Сегодня гость «ВМ» — 81-летняя Любовь Настенко, бывший следователь ОВД тверского района. На пенсию Настенко вышла два года назад, оставив за своими плечами много резонансных дел…

25 мая 1996 года из экспозиционного зала Музыкальной культуры имени М. И. Глинки были похищены две скрипки выдающихся мастеров своего времени — Антонио Страдивари и Якоба Штайнера.

Старший следователь Отдела внутренних дел Тверского района майор юстиции Настенко как раз была в наряде, выехала на осмотр места происшествия и сразу же возбудила уголовное дело, которое оказалось «висяком». С мертвой точки дело сдвинулось, когда в октябре 1996 года задержанного за хищение уникальных книг Якова Григорьевича отправили в следственный изолятор «Матросской Тишины».

В хищении книг из фондов Исторической библиотеки Григорьевич сознался, а причастность к краже скрипок отрицал, надеясь, что улик против него нет. А их и не было, поэтому его и не могли задержать раньше. Зато у оперативников были аудиозаписи телефонных разговоров злоумышленников, требовавших от сотрудников Музея имени Глинки круглую сумму в валюте за возврат похищенных скрипок. У музейщиков, конечно, не было никакой валюты, а оперативники сообразили, что переговоры нужно вести как можно дольше.

— Я тогда записала на пленку текст, который говорил задержанный, и назначила фоноскопическую экспертизу, — рассказывает Любовь Настенко. — И результат был положительным: это он! Только лишь после заключения эксперта виновный стал давать показания. У него был сообщник — Игорь Шайдуров, который спрятал похищенное в своем особняке в Абхазии . Группа срочно вылетела туда и провела обыск. Хорошо, что контакт с МВД этой непризнанной республики у нас был налажен. Удалось изъять скрипки и задержать Шайдурова.

Его доставили в столицу вечером, и Настенко подняли по тревоге: в 22:00 она уже вела первый допрос.

Чтобы лучше представить, какие ценности были возвращены государству, приведем несколько строк из официального письма, полученного в ходе расследования на имя Любови Ивановны Настенко из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов: «Похищенная скрипка Страдивари, по мнению экспертов, стоит 400 000 долларов США, а скрипка Я. Штайнера — 100 000 долларов. Скрипка Страдивари из музея уникальна, так как это мемориальный инструмент, принадлежащий великому отечественному музыканту Давиду Ойстраху . Кроме того, скрипка была подарена ему английской королевой Елизаветой. Поэтому инструмент особенно ценен для российской культуры…» Были в практике и комические случаи. Задержали однажды за кражу известного спортсмена с Кавказа, но тот вину не признавал. Когда милиционеры вели его на допрос, он пытался бежать — растолкал сопровождающих и очутился нос к носу с Настенко. Любовь Ивановна дала подзатыльник беглецу со словами: «Да что ты делаешь?» Милиционеры скрутили его и надели наручники. Потом виновный писал жалобы во все инстанции, что его избили во время допроса.

Приехала проверка, вызвали обвиняемого. Проверяющий спрашивает: кто тебя бил?

Спортсмен, которому было стыдно признаться, что его уложила на лопатки маленькая хрупкая женщина, опустил глаза и сказал: «Наговорил я все»…

Любовь Ивановна считает, что надо оставаться человеком при любых обстоятельствах и всегда помогать людям.

Вспоминает Настенко кражу из медпункта в педагогическом училище, которое совершил одинокий молодой человек, у которого недавно умерла мать.

— А по тем законам, если арестовывали человека, он автоматически выписывался из квартиры и становился бомжом, — рассказывает Любовь Ивановна.

На заводе, где работал подозреваемый, трудовой коллектив, перед которым отчитывалась следователь, также просил не арестовывать виновного. Любовь Ивановна изложила свои доводы прокурору, который согласился, и молодой человек остался на свободе. Это при том, что он в суде получил заслуженное наказание. Когда Любови Ивановне исполнилось шестьдесят, она вышла за штат и еще долгие годы оказывала методическую помощь молодым следователям. А сейчас возглавляет Химкинское отделение общероссийской общественной организации «Дети войны».