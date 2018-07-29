Опрос: более 75% однопартийцев готовы поддержать Абэ на выборах главы либерал-демократов

О своем желании выбрать Абэ на третий подряд срок заявили сразу 310 из 405 депутатов от ЛДП в обеих палатах парламента Японии . Подобная ситуация практически не оставляет шансов другим претендентам на это место.

К примеру, бывший министр обороны Сигэру Исиба, который ранее заявил о намерении участвовать в выборах, заручился поддержкой только 24 депутатов, в то время как министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода пока набрала всего две из необходимых 20 подписей от однопартийцев.

В случае избрания на третий срок на посту председателя либерал-демократов и продолжения нахождения партии у власти Абэ сохраняет возможность возглавлять правительство до 2021 года. Таким образом уже в ноябре 2019 года он может возглавить рейтинг японских премьеров по продолжительности пребывания в этой должности, побив рекорд Таро Кацуры, который был премьером на протяжении 2886 дней, переизбираясь на три срока в начале XX века.

Первый премьерский срок Абэ длился с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года. Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 года после убедительной победы ЛДП на всеобщих выборах. Его сторонники неоднократно выступали с требованием дать главе правительства больше времени для проведения экономических реформ, а также летней Олимпиады 2020 года в Токио.

Выборы председателя ЛДП пройдут ориентировочно 20 сентября.