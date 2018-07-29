Прорвало: в праздник жители Турдеевска остались без воды

Жители не успели сделать запасы воды — слишком внезапно все произошло

Не успели жители Турдеевска удивиться новшеству от «Водоканала» — новым колонкам с подогревом, как поселок остался без воды. В день ВМФ в поселке, где живет несколько сотен человек, отключили воду. Причина — авария, место утечки до сих пор не нашли.

Сегодня около восьми утра вода фонтаном забила около дома на Центральной, 26. Воду перекрыли, но что точно произошло — пока не известно.

— Заявка принята, но пока все бригады заняты. Как только кто-то освободится, сразу пошлем туда, — пояснили сотрудники диспетчерской службы МУП «Водоканал».

Так же сегодня без воды осталась часть домов в поселке Гидролизном из-за аварийных работ на трассе. Вернуть воду удалось в большинство зданий к 15:45.

По информации муниципального предприятия, завтра отключения воды ждут жителей улицы Дачной от улицы Воронина до Юроса.