Российский альпинист застрял на горной вершине в Каракоруме

Пятый день российский альпинист находится в снежном плену на границе Индии Пакистана на вершине Латок, прозванной горой-убийцей. Об этом сообщила член Федерации альпинизма России Анна Пиунова на своей странице в соцсети Facebook.

Гора Латок I — один из самых неприступных «семитысячников» этого региона, со сложным рельефом и 70-градусным углом наклона. Петербуржец Александр Гудков , пытавшийся покорить вершину, пятый день ждет спасателей на высоте более 6200 метров. Его напарник Сергей Глазунов из Иркутска погиб, сорвавшись со скалы (улетел, как говорят альпинисты).

Восхождение на Латок I началось месяц назад, 29 июня. Российские альпинисты собирались побить достижение 1979 года японской команды — с тех пор эту вершину так никто и не смог покорить во второй раз.

Поднявшись на высоту 6775 метров, альпинисты были вынуждены спуститься из-за начавшейся непогоды. Затем Анна Пиунова получила сигнал «SOS» от Гудкова и сообщение о гибели напарника. Также в пропасть упали запасы продовольствия, дополнительное снаряжение и газовые баллоны (тело Глазунова позднее было обнаружено у подножия горы недалеко от базового лагеря).

Вчера вертолеты спасателей так и не смогли вылететь к горе из-за нелетной погоды и снегопада. Попытка снабдить Гудкова продовольствием и спутниковым телефоном также не увенчалась успехом.

В отсутствие снаряжения, находившегося у напарника, Гудков не может спуститься с горы самостоятельно. Ему удалось разместить платку на небольшом уступе отвесной стены. Продовольствие тоже на исходе — остался только шоколадный батончик. К счастью, у Гудкова еще есть есть газ и 1% заряда батареи устройства, через которое с ним поддерживают связь.

По состоянию на 15.25 по Москве вертолеты спасателей смогли подняться в воздух и отправились к месту базирования альпинистов.

Группа вершин Латок (от I-й до IV-й) — скопление скальных вершин в Панмах-Музтаге, части центрального горного хребта Каракорум в Пакистане. Состоит из четырех основных вершин, каждая из которых отличается чрезвычайной технической сложностью. Известны многими неудачными попытками их покорить.