Опубликовано одно из последних сообщений заблокированного в Гималаях альпиниста

Альпинист из Петербурга Александр Гуков все еще находится на высоте 6 тысяч метров на горе Латок-1 без еды и связи. Вчера у него закончился заряд батареи, рассказала Пятому каналу его подруга Анна Пиунова.

— Сегодня самый худший день из тех пяти, что он там провел. У него нет еды, и он не смог забрать заброску с провизией, которую мы пытались ему передать, — поделилась Анна.

Несмотря на сложность ситуации, Александр знает, что нужно делать, заверила Анна. Проблема в том, что они с погибшим другом взяли еды только на пять дней и особо ее не экономили, поскольку никак не могли предположить такого исхода событий. К счастью, Гуков сумел раздобыть воду, но он уже несколько дней ничего не ел.

В распоряжении Пятого канала оказалось одно из последних сообщений Александра.

— Мы куда-то взошли, но вершину не нашли. Непогода, — так можно расшифровать SMS.

Спасти альпиниста планировали сегодня, но именно в этот день была самая худшая погода. Подлететь к месту аварии вертолетам мешает плохая видимость, а с земли до альпиниста добраться просто невозможно

— Чтобы снять его со стены, нужно идеально чистое небо и отсутствие ветра. Тогда вертолет сможет подлететь максимально близко и сбросить лонглайн, который Саша должен будет поймать, пристегнуться и полететь в базовый лагерь, — констатировала Пиунова.

Альпинист из Петербурга Александр Гуков ждет помощи спасателей в Гималаях. Из-за погодных условий вертолет не может забрать его с небольшой «полки» на отвесном склоне. Напарник Гукова Сергей , с которым они вместе пытались покорить вершину Латок 1, сорвался со скалы и погиб несколько дней назад.