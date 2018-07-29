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Опубликовано одно из последних сообщений заблокированного в Гималаях альпиниста
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Опубликовано одно из последних сообщений заблокированного в Гималаях альпиниста 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Альпинист из Петербурга Александр Гуков все еще находится на высоте 6 тысяч метров на горе Латок-1 без еды и связи. Вчера у него закончился заряд батареи, рассказала Пятому каналу его подруга Анна Пиунова.
— Сегодня самый худший день из тех пяти, что он там провел. У него нет еды, и он не смог забрать заброску с провизией, которую мы пытались ему передать, — поделилась Анна.
Несмотря на сложность ситуации, Александр знает, что нужно делать, заверила Анна. Проблема в том, что они с погибшим другом взяли еды только на пять дней и особо ее не экономили, поскольку никак не могли предположить такого исхода событий. К счастью, Гуков сумел раздобыть воду, но он уже несколько дней ничего не ел.
В распоряжении Пятого канала оказалось одно из последних сообщений Александра.
— Мы куда-то взошли, но вершину не нашли. Непогода, — так можно расшифровать SMS.
Спасти альпиниста планировали сегодня, но именно в этот день была самая худшая погода. Подлететь к месту аварии вертолетам мешает плохая видимость, а с земли до альпиниста добраться просто невозможно
— Чтобы снять его со стены, нужно идеально чистое небо и отсутствие ветра. Тогда вертолет сможет подлететь максимально близко и сбросить лонглайн, который Саша должен будет поймать, пристегнуться и полететь в базовый лагерь, — констатировала Пиунова.
Альпинист из Петербурга Александр Гуков ждет помощи спасателей в Гималаях. Из-за погодных условий вертолет не может забрать его с небольшой «полки» на отвесном склоне. Напарник Гукова Сергей, с которым они вместе пытались покорить вершину Латок 1, сорвался со скалы и погиб несколько дней назад.
Александр Гуков и Сергей Глазунов начали восхождение на вершину Латок 1 высотой 7 145 метров, расположенную в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Индии, месяц назад. До сих пор покорить вершину не удавалось никому. Молодой человек уже предпринимал попытку взобраться на Латок год назад. Видео опубликовано на его канале на YouTube.
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