Для спасения с горы-убийцы петербургского альпиниста вылетели вертолеты

России с замиранием сердца следят за попыткой спасения альпиниста из Петербурга . Александр Гуков застрял на отвесных склонах пика Латок 1 на границе Пакистана и Индии. Вершина 7145 метров до сих пор считается непокоренной. Известно, что Александр Гуков отправился на восхождение вместе с другом из Иркутска . Но попытка добраться до недосягаемой высоты стала смертельной для его напарника. Мужчина сорвался в пропасть. Петербуржец остался без провизии и связи. Его местонахождение известно, но погодные условия не позволяют даже близко к нему подобраться. Альпинист уже пятые сутки один на один борется за жизнь.

Его видели на маршруте висящим на отвесной скале, на высоте 6 километров, в одиночестве. Альпинист Александр Гуков шестой день ждет спасения в горах на границе Индии и Пакисатана. У него нет ни провизии, ни снаряжения — все это рухнуло в горную расщелину. Следом за его напарником.

— Серега улетел, я вишу на стене. Меня нужно эвакуировать, — кратко сообщил о своем бедственном положении Александр Гуков.

Сигнал SOS от Гукова пришел 25 июля. До этого — все шло по плану: вместе Сергеем Глазуновым он отправился покорять семитысячник Латок-1 в горной систему Каракорум, выбрав самый сложный из маршрутов, — по северному гребню. По нему выше всех в 1978 году удалось подняться лишь четверым американцам, но вершины так они так и не достигли. А Гуков и Глазунов, кажется, там побывали. Только разглядеть ничего не смогли.

— Мы куда-то взошли, но вершину не нашли. Непогода, — так можно расшифровать SMS Александра.

Это сообщение Гуков отправил со спутникового телефона, когда на нем оставался один процент заряда. Сейчас связи нет. С собой у него — газовая горелка и половинка шоколадки. Вертолетами ему пытались забросить еду и снаряжение — но альпинист так и не смог их подобрать.

Год назад Гуков уже пытался взойти на непреступную вершину. С двумя такими же опытными альпинистами. Тогда попытка восхождения ничем хорошим не увенчалась. Валерий Шамало, один из спутников Гукова, получил воспаление и отек легкого, а заодно — обморожение всех конечностей. Ногтевые фаланги пальцев — пришлось ампутировать.

— На ночевке было холодно, была кислородная недостаточность, дыхательная недостаточность — в общем-то пренебрегал тем, что руки мерзнут. Не отдавал себе отчета, что это серьезно отмерзают руки, — рассказал альпинист Валерий Шамало.

Александру Гукову тогда повезло больше. Более того он, укрепился в мысли, что Латок-1 не так уж и непреступен, хотя и очень коварен.

— В нижней и средней части очень много сыпет всякого: лед, камни, то есть надо прятаться либо идти по гребням, а гребни снежные. Крутые снежные склоны, когда лежат очень глубоко под снегом, а снег очень непрочный, то есть недостаточно хорош для страховки и крутизна там до 80— градусов, — пояснил Валерий Шамало.

Именно камнепад или лавина могла стать причиной того, Глазунов сорвался вниз, а Гуков оказался взаперти между небом и землей. Вытащить его можно только вертолетом. Вот только в горах накануне выпало 20 сантиметров снега и лопасти могут спровоцировать сход лавин.

— Я говорю, Саша, жди: погода будет. Он говорит — когда? Я говорю: Саша, через два дня. Эти два дня он жил мыслью, что прилетит вертолет и что он вернется к нам. Тут будет травка зеленая, запахи и ничего этого не произошло, — сообщила координатор спасательной операции Анна Пиунова.