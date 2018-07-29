Жительница Самары выходит на форум «iВолга» с альтернативой фестивалю «Том Сойер Фест»

На протяжении двух лет девушка изучает самарские усадьбы, поэтому тема ее проекта касается их сохранения. Полина пишет научные работы, изучает тип архитектуры. «В одну из прогулок для очередной научной работы я начала замечать, что усадьбы, которые несут некую эпоху, со своей историей и особенностями, в ужасном состоянии. Да, у нас есть фестиваль » Том Сойер Фест", в рамках которого жители Самары их восстанавливают, но этого мало. И мой проект заключается в том, чтобы создать еще одно движение, которое будет восстанавливать усадьбы нашего, на самом деле, красивого города, с красивой архитектурой. Постройки высоток, наплевательское отношение к памятникам культурного наследия и снос старинных зданий сведут к нулю историческую ценность нашего города", — комментирует автор.

Пока идея Полины в разработке, и она рассчитывает, что специалисты на «iВолге» помогут оформить проект и дадут правильное направление в его реализации.

Молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.