Цели и средства «поколения Жесть» 

Исследователи переломали все копья и намозолили языки, выясняя, чем живет, чего хочет «поколение Жесть» — те, кому сейчас от 18 до 29 лет. А всего-то надо было посмотреть на то, какие профессии и направления деятельности они выбирают. Ну и задать пару вопросов напоследок.
Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) подготовили мониторинг механизмов трудоустройства молодежи. Выплыло ожидаемое социологами и историками, но оттого не менее неприятное открытие. Наиболее перспективными среди молодых людей считаются специальности, позволяющие попасть в армию и государственные военизированные ведомства — таковых 63,6 процента, а также профессии юриста и IT-специалиста.
Патриоты, не спешите радоваться. Эти цифры, к сожалению, показывают не успехи работы с молодежью по программе патриотического воспитания 2015-2022 годов. С IT, в общем, понятно: программисты и инженеры есть и будут на плаву. Юрист в современной России, как и экономист, — профессия не столько востребованная, сколько полезная. Позволяет чувствовать себя уверенно в море бумаг, делопроизводстве, сфере предоставления государственных услуг. Завершившие обучение по этим направлениям вполне могут занять нижние ступени пирамиды чиновников. Доходов особых там нет, но уже ощущается социальная защищенность. А также, и это важно, оттуда стартует социальный лифт. На уровне земли, к сожалению, у него остановки нет. А вот со второго этажа в лифт уже можно попробовать запрыгнуть.
Выводы экспертов РАНХиГС во многом совпали с недавним опросом, проведенным в двух столицах Институтом социологии РАН. Итак, из «племени молодого, незнакомого» около половины считают важной самореализацию, 42 процента — достойный заработок. А еще им «до лампочки» мнение окружающих: оно значимо только для каждого пятого (19,4 процента). Снизилась для молодых значимость этики, морали, стремления «жить по правде», «стремиться к Богу». А что же ценно? Лидируют «связи» и «деньги», но снижается значение «трудолюбия», «таланта», «честности и принципиальности». Ответы в целом свидетельствуют о прагматическом отношении к жизни, отметила автор исследования Марина Яковлева из ИС РАН.
Познабливает что-то от таких выводов ученых. Неужели видимая всеми социальная пропасть между верхушкой и большинством населения привела молодых к полному очерствению души? А понятную перспективу движения вверх они видят только там, где есть субординация, форма одежды и выслуга лет? Вот только каких офицеров армии и спецслужб, оперативников и следователей полиции и Следственного комитета мы получим из молодых людей, которые входят во взрослую жизнь, опираясь на перечисленные выше ценности? Вопрос совсем не праздный. Опасаюсь, что это поколение прагматиков, далеко ушедших от честности и принципиальности, потомки будут вспоминать со стыдом и страхом.