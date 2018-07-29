Какая дедовщина была в русской армии при царе

«Дедовщина» и издевательства офицеров над солдатами в царской армии получили свое распространение во многом из-за официально введенной и долгое время действующей системы телесных наказаний. Старшие притесняли младших как в действующей армии, так и в военных учебных заведениях.

Офицеры-самодуры

Жестокое отношение к подчиненным со стороны царских офицеров изучавшими эту тему историками считается основной причиной неуставных отношений в армии до ХIХ века. В результате таких издевательств солдаты массово дезертировали из частей. Ситуация начала меняться в лучшую сторону только в конце столетия, когда в России ввели всесословную воинскую повинность. Количество побегов сократилось, поскольку уменьшился и срок воинской службы (в царской армии солдаты прежде служили 25 лет).

Из сохранившихся до наших дней приказов можно узнать, как обращались старые солдаты и офицеры с рекрутами — их, помимо непосредственного кулачного «внушения», секли плетьми, шпицрутенами, отбирали часть жалованья… Аракчеев, по воспоминаниям современников, оставлял гренадеров без усов, выдирая их самолично. За применение к солдатам шпицрутенов высказывались и такие выдающиеся полководцы царской армии, как Румянцев и Суворов.

Только по окончании Крымской войны институт телесных наказаний в российской армии был на время упразднен, а число случаев избиений офицерами солдат постепенно стало уменьшаться. Офицерские должности в армии начали занимать вольноопределяющиеся (вчерашние студенты), и это существенно поменяло взаимоотношений между начальством и подчиненными.

«Цуки» в военных училищах

Неуставные взаимоотношения были распространены и в царских военных училищах, их, в частности, описывал А. И. Куприн, сам в прошлом офицер. «Дедовщина» выражалась в попытках самоутверждения старшекурсников над курсантами младших курсов, это явление назвалось «цук». Считается, что данный порок, представлявший собой бесцельное издевательство старших над младшими, русские курсанты переняли у учащихся немецких и французских университетов.

В конце XVIII века Екатерина II подписала указ, согласно которому кадетские корпуса должны были изолироваться от общества, чтобы извне к будущим офицерам не проникали разлагающие соблазны светской жизни: эта мера была вынужденной, поскольку среди курсантов участились случаи воровства, увлечения азартными играми, пьянства и дебошей. Царица было отменила телесные наказания в армии, но Александр I в 1805 году ввел их вновь. В результате среди воспитанников кадетских корпусов стали появляться так называемые «закалы» — курсанты, которые хвастались перед товарищами способностью перенести больше сотни ударов плетьми за свои проделки. Подобная удаль, как считали «закалы», давала им право гнобить тех, кто помладше и слабеее. [С-BLOCK]

«Дедовщина» в царских военных учебных заведениях возникала, в том числе, и потому, что их воспитанники до зачисления в кадетские корпусы в силу возраста еще не успевали должным образом социализироваться, выстроить нормальную систему социальных отношений и вписаться в нее. Модель обособленного социального общества они формировали в замкнутом мире военного училища. «Цуканье» с его иерархическими и поведенческими правилами к концу ХIХ века распространилось почти на все учебные заведения дореволюционной России.

По воспоминаниям офицеров, неуставные взаимоотношения между старшекурсниками и воспитанниками младших курсов юнкерских и кадетских корпусов, выражавшиеся в издевательствах и глумлении, особенно участились перед началом Первой мировой войны. Сами курсанты объясняли подобные проявления как способ «фильтрации» будущих офицеров — якобы «цук» помогал отсеивать морально и физически слабых кандидатов в военачальники. Тем не менее, современники писали в тогдашней прессе, что «благодаря» «цуканью» в казармах военных училищ царит гнетущая атмосфера, более характерная скорее для тюремной камеры или помещения арестантского отделения.