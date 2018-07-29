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Более 11 тысяч человек эвакуировали из‐за бомбы времен войны в Италии
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Более 11 тысяч человек эвакуировали из‐за бомбы времен войны в Италии 

360tv.ru 1 час назад
Более 11 тысяч итальянцев эвакуировали из‐за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости».
Авиабомбу весом 250 килограмм обнаружили ВВС США неподалеку от железнодорожной станции на стройке.
По словам властей, снаряд может взорваться. В связи с этим радиус эвакуации расширили с 380 метров до двух километров. Всем местным жителям рекомендовали взять с собой только лекарства и вещи первой необходимости.
По окончании эвакуации военные саперы приступили к обезвреживанию бомбы. После этого ее отвезут в безопасное место для ликвидации.
В воскресенье, 29 июля, Россия празднует День Военно‐морского флота. Жители и гостиВ параде, проходящем одновременно в Петербурге и в Кронштадте, примут участие 41 боевой корабль и более четырех тысяч военнослужащих всех флотов.
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