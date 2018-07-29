Четыре района Саратова планируют перевести на светодиодное уличное освещение

Саратове МУП «Саргорсвет» объявило открытый конкурс по поиску подрядчика, который должен будет заменить уличное освещение в Ленинском, Кировском, Октябрьском и Заводском районах города на более экономичное. Начальная (максимальная) цена соответствующего энергосервисного контракта составляет в общей сложности более 795,61 миллиона рублей, информация о нем 27 июля была размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно техническому заданию, победитель конкурса в 270-дневный срок от даты подписания контракта должен будет заменить 18 597 светильников с натриевыми лампами, из имеющихся 19 072, на светодиодные (остальные 475 светильников были заменены ранее). Срок службы новых светильников должен составить 12 лет при 12-часовой ежедневной работе. Кроме того, необходимо провести модернизацию пунктов питания и смонтировать не менее 140 километров новых проводов.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 17 июля. Контракт с победителем конкурса будет действовать до конца 2026 года. Поскольку контракт является энергосервисным, он заключается на особых условиях: его максимальная цена представляет собой расчетную стоимость электроэнергии, которую потребили бы заменяемые светильники за время действия соглашения (для расчетов использовались показатели потребления за 2017 год и нынешние цены на электричество).

Подрядчик должен обеспечить экономию расходов «Саргорсвета» на оплату электроэнергии за семь лет в размере не менее 477,36 миллиона рублей. В натуральном выражении экономия электричества должна составить не менее 60%. Оплата исполнителю контракта будет производиться исходя из объемов сэкономленных средств, но не более 96% этой суммы.