Каково это — работать почтальоном

Почтовая служба на время летних каникул принимает на работу школьников и студентов.

Какими бы семимильными шагами ни двигался прогресс, люди все равно будут писать друг другу письма. А будут письма — будет и профессия почтальона.

Первая работа

Он — работник одного из столичных отделений почты . Должность звучит громко: почтальон второго класса. Обязанность — доставка срочной корреспонденции: писем, телеграмм, официальных уведомлений.

Пятнадцатилетний Семен Родионов устроился работать в почтовое отделение на Мичуринском проспекте в июне. В этом году Почта России на период летних каникул объявила программу по трудоустройству школьников (с 14 лет) и студентов на должности почтальонов и операторов почтовой связи. Специально для таких молодых сотрудников разработали гибкий график, организовали профессиональное обучение и назначили официальную зарплату.

Сейчас на московских почтах работают всего четыре школьника, самому младшему 14 лет. Трое выбрали профессию оператора почтовой связи, а Семен захотел пойти в почтальоны.

На самокате

Семен выполняет свою работу, передвигаясь по городу на самокате. По его словам, это удобно и быстро.

— Я не завишу от ситуации на дорогах, и если вдруг пробки, то я могу очень быстро их объехать, — считает он. — Самокат складной — с ним в руках можно и на самый верхний этаж подняться. А бывает, что у охранника его оставлю или возле подъезда.

Его наставник предпочитает ездить общес твенным транспортом и совершать пешие прогулки.

— Зона нашей работы не просто большая, а колоссальная. Бывает, что надо доставить две телеграммы в разные концы района. И от остановки еще идти — не ближний свет. Но у всего свои плюсы. Я вообще выработал для себя формулу: работа почтальона — это фитнес на свежем воздухе, за который еще и деньги платят. А что касается моего подопечного Семена, то он очень рассудительный, живой и энергичный парень. Наверное, спортивная подготовка сказывается. Он ведь, кроме музыки и вокала, еще плаванием занимается. И несмотря на свою молодость, могу сказать что он очень ответственный.

Семен признается, что ему нравится работать на почте.

— Люди здесь хорошие, отзывчивые, — говорит он. — Всегда помогут советом, если что не понимаю. И график удобный. У меня ведь как у школьника неполный рабочий день — или утром дежурю, или вечером. Так что время на хобби и увлечения остается.

Всегда в движении

Те, кто привык и любит посылать телеграммы, делают это постоянно. Тем более что благодаря электронным серверам сделать это теперь можно, не отходя от компьютера, просто зайдя на сайт ведомства. Поэтому работа у почтальонов второй категории была и будет всегда.

Порой телеграф долго молчит и почтальоны помогают коллегам. Но потом, как бы в компенсацию прошедшему времени приходит десять, а то бывает и пятнадцать телеграмм сразу. Вот тут-то и начинается горячая пора. Ведь телеграмму не просто нужно донести до адресата, а сделать это максимально быстро.

Время пошло!

СПРАВКА

Почтальоны делятся на три категории. Почтальоны 3-го класса (без договора материальной ответственности) занимаются доставкой телеграмм. Почтальоны 2-го класса занимаются доставкой телеграмм и газетно-журнальной продукции. Почтальоны 1-го класса доставляют все, в том числе и пенсии.

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