Во Владимирской области найден заблудившийся в лесу пенсионер

25 июля пожилой мужчина ушел в лес из деревни Старая Толба и не вернулся. Заявка на поиски поступила волонтерам 27 июля, сразу же был объявлен сбор. На месте волонтеров встретили 15 сотрудников полиции, участвующих в поисках, четыре квадроцикла и лесник.

«Лес очень сложный, бурелом больше двух метров, заросший свежей порослью, болота, заросшая ЛЭП, бобровые запруды, — говорится в сообщении. — Задачи тоже были очень тяжелые, связанные со сложностью леса и большой площадью поиска».

Первые сутки волонтеры работали всю ночь. Утром поиски также продолжались, а вечером 28 июля пожилой мужчина сам пришел в поисковый штаб, сумев найти дорогу. Пенсионер устал и проголодался, но медицинская помощь ему не потребовалась.