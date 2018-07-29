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Во Владимирской области найден заблудившийся в лесу пенсионер
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Во Владимирской области найден заблудившийся в лесу пенсионер 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
80-летний Юрий Горбунов, пропавший в лесу Кольчугинского района Владимирской области, найден живым, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
25 июля пожилой мужчина ушел в лес из деревни Старая Толба и не вернулся. Заявка на поиски поступила волонтерам 27 июля, сразу же был объявлен сбор. На месте волонтеров встретили 15 сотрудников полиции, участвующих в поисках, четыре квадроцикла и лесник.
«Лес очень сложный, бурелом больше двух метров, заросший свежей порослью, болота, заросшая ЛЭП, бобровые запруды, — говорится в сообщении. — Задачи тоже были очень тяжелые, связанные со сложностью леса и большой площадью поиска».
Первые сутки волонтеры работали всю ночь. Утром поиски также продолжались, а вечером 28 июля пожилой мужчина сам пришел в поисковый штаб, сумев найти дорогу. Пенсионер устал и проголодался, но медицинская помощь ему не потребовалась.
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