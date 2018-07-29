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В Славском районе утонул 25-летний парень
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В Славском районе утонул 25-летний парень 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Парень начал баловаться и ушёл под воду, сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.
Молодой человек отдыхал в субботу вместе с родственниками на водоёме в четырёх кмлометрах от посёлка Громово. Тело парня подняли из воды только на следующий день, 29 июля в 12:00.
"Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти", — отметили в пресс-службе регионального СУ СК России.
В этот же день в Багратионовске утонула 15-летняя девушка. Она зашла в воду, не умея плавать.
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