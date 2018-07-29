Питерскому депутату подбросили четырех мертвых уток

Яркую экспозицию дополнили текстовым посланием.

Тушки четырех погибших птиц появились у двери приёмной депутата Законодательного собрания в Кировском районе Петербурга 29 июля, пишет «Фонтанка»

Экспозицию дополнило послание, оставленное на двери: «Сергей Николаевич помогите пожалуйста остановить загрязнение реки „Новой“ (пунктуация автора оставлена без изменения).

Реку „Новая“ заполонили сине-зелёные водоросли. Они беспокоят местных жителей зловонием, также вредная растительность стала одной из причин массовой гибели уток в водоёме.

Специалисты института озероведения РАН приступили к исследованию реки, по результатам которых будет выработана стратегия очистки.

В марте в Новой нашли химикаты, которые попадали в водоём из аэропорта Пулково через одноименный канал.