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Питерскому депутату подбросили четырех мертвых уток
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Питерскому депутату подбросили четырех мертвых уток 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Яркую экспозицию дополнили текстовым посланием.
Тушки четырех погибших птиц появились у двери приёмной депутата Законодательного собрания в Кировском районе Петербурга 29 июля, пишет «Фонтанка».
Экспозицию дополнило послание, оставленное на двери: «Сергей Николаевич помогите пожалуйста остановить загрязнение реки „Новой“ (пунктуация автора оставлена без изменения).
Реку „Новая“ заполонили сине-зелёные водоросли. Они беспокоят местных жителей зловонием, также вредная растительность стала одной из причин массовой гибели уток в водоёме.
Специалисты института озероведения РАН приступили к исследованию реки, по результатам которых будет выработана стратегия очистки.
В марте в Новой нашли химикаты, которые попадали в водоём из аэропорта Пулково через одноименный канал.
По материалам: ptzgovorit.ru
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