Пропавшего на Дону 18-летнего юношу нашли мертвым

— На теле не обнаружено следов насильственной смерти. По факту обнаружения тела проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в ведомстве.

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