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Пропавшего на Дону 18-летнего юношу нашли мертвым
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Пропавшего на Дону 18-летнего юношу нашли мертвым 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Юноша отдыхал у реки
В Мясниковском районе нашли тело 18-летнего жителя Недвиговски. Накануне вечером он отдыхал на берегу реки с друзьями, потом исчез из их поля зрения. Сегодня его нашли без признаков жизни, рассказали в Следственном комитете Ростовской области.
— На теле не обнаружено следов насильственной смерти. По факту обнаружения тела проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в ведомстве.
Три дня назад, под Новочеркасском, прохожие заметили в реке труп мужчины. В донском следкоме сообщили, что на теле не было видимых следов насильственной смерти. Предположительно, мужчина утонул.
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