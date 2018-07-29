Пропавшего на Дону 18-летнего юношу нашли мертвым 

Юноша отдыхал у реки
В Мясниковском районе нашли тело 18-летнего жителя Недвиговски. Накануне вечером он отдыхал на берегу реки с друзьями, потом исчез из их поля зрения. Сегодня его нашли без признаков жизни, рассказали в Следственном комитете Ростовской области.
— На теле не обнаружено следов насильственной смерти. По факту обнаружения тела проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в ведомстве.
Три дня назад, под Новочеркасском, прохожие заметили в реке труп мужчины. В донском следкоме сообщили, что на теле не было видимых следов насильственной смерти. Предположительно, мужчина утонул.