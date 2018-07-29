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10 работников подмосковного завода госпитализированы с признаками отравления
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10 работников подмосковного завода госпитализированы с признаками отравления 

Авторадио 25 минут назад
Они доставлены в больницы Тверского и Московского регионов с признаками кишечной инфекции. Их состояние удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет.
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