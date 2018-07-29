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В парке Металлургов мужчина утонул в пруду на глазах у друзей
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В парке Металлургов мужчина утонул в пруду на глазах у друзей 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Мужчина утонул в озере с лебедями посреди парка
В субботу, 28 июля, в поисково-спасательную службу Самарской области поступило тревожное известие. Спасателям сообщили, что в парке культуры и отдыха «50-ти летия Октября» на глазах у друзей в пруду утонул мужчина 1981 года рождения. На место происшествия выехал отряд водолазов.
— В субботу поиски утонувшего результатов не принесли. Утром 29 июля водолазы провели повторный поиск погибшего. На этот раз тело нашли. Мужчину достали из воды и передали сотрудникам МВД, — рассказали представители поисково-спасательной службы.
Официально парк Металлургов закрыт до осени — там идёт ремонт. Несмотря на это, в парке отдыхают дети, проводят тренировки для пожилых людей и даже рыбачат. Глава района Игорь Рудаков сравнил зону отдыха со строительной площадкой. Он считает, что подрядчики должны закрыть все три входа в парк и не открывать их до окончания работ.
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