В парке Металлургов мужчина утонул в пруду на глазах у друзей

Мужчина утонул в озере с лебедями посреди парка В субботу, 28 июля, в поисково-спасательную службу Самарской области поступило тревожное известие. Спасателям сообщили, что в парке культуры и отдыха «50-ти летия Октября» на глазах у друзей в пруду утонул мужчина 1981 года рождения. На место происшествия выехал отряд водолазов. — В субботу поиски утонувшего результатов не принесли. Утром 29 июля водолазы провели повторный поиск погибшего. На этот раз тело нашли. Мужчину достали из воды и передали сотрудникам МВД , — рассказали представители поисково-спасательной службы. Официально парк Металлургов закрыт до осени — там идёт ремонт. Несмотря на это, в парке отдыхают дети, проводят тренировки для пожилых людей и даже рыбачат. Глава района Игорь Рудаков сравнил зону отдыха со строительной площадкой. Он считает, что подрядчики должны закрыть все три входа в парк и не открывать их до окончания работ.