Космонавт из Екатеринбурга рассказал о жизни на МКС

Уралец уже больше 50 дней живет вне Земли и ведет свой блог, об этом сообщает в понедельник, 30 июля, «АиФ-Урал»

Еще 6 июня екатеринбуржец Сергей Прокопьев вместе с двумя космонавтами из США Германии на корабле «Союз МС-09» отправился на Международную космическую станцию. Уралец ведет свой блог в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram», где рассказывает о жизни вне Земли.

Для екатеринбуржца это — первый космический полет. Уже больше 50 дней он проживает на околоземной орбите. За это время Сергей Прокопьев успел выйти в открытый космос, насладиться видом из космоса на Курильские острова и полуостров Камчатка. Уралец даже смог посмотреть на Антарктиду: «Редкие моменты, когда Антарктида не закрыта облачностью, и можно разглядеть всё величие и суровость этого континента. Всю жизнь мечтал попасть туда и увидеть своими глазами, как зарождаются айсберги. Начал из космоса. Белые точки, заметные на фото невооруженным глазом, и есть отвесные стены льда. Можно только представить их исполинские размеры».

Редкие моменты, когда Антарктида не закрыта облачностью, и можно разглядеть всё величие и суровость этого континента. Всю жизнь мечтал попасть туда и увидеть своими глазами, как зарождаются айсберги. Начал из космоса. Белые точки, заметные на фото невооруженным глазом, и есть отвесные стены льда. Можно только представить их исполинские размеры.