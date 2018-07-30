Космонавт из Екатеринбурга рассказал о жизни на МКС 

Уралец уже больше 50 дней живет вне Земли и ведет свой блог, об этом сообщает в понедельник, 30 июля, «АиФ-Урал».
Еще 6 июня екатеринбуржец Сергей Прокопьев вместе с двумя космонавтами из США и Германии на корабле «Союз МС-09» отправился на Международную космическую станцию. Уралец ведет свой блог в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram», где рассказывает о жизни вне Земли.
Для екатеринбуржца это — первый космический полет. Уже больше 50 дней он проживает на околоземной орбите. За это время Сергей Прокопьев успел выйти в открытый космос, насладиться видом из космоса на Курильские острова и полуостров Камчатка. Уралец даже смог посмотреть на Антарктиду: «Редкие моменты, когда Антарктида не закрыта облачностью, и можно разглядеть всё величие и суровость этого континента. Всю жизнь мечтал попасть туда и увидеть своими глазами, как зарождаются айсберги. Начал из космоса. Белые точки, заметные на фото невооруженным глазом, и есть отвесные стены льда. Можно только представить их исполинские размеры».
Редкие моменты, когда Антарктида не закрыта облачностью, и можно разглядеть всё величие и суровость этого континента. Всю жизнь мечтал попасть туда и увидеть своими глазами, как зарождаются айсберги. Начал из космоса. Белые точки, заметные на фото невооруженным глазом, и есть отвесные стены льда. Можно только представить их исполинские размеры.
Публикация от Prokopyev_iss (@prokopyev_iss) 19 Июл 2018 в 11:59 PDT Отметим, Сергею Прокопьеву 43 года. Он родился и учился в Екатеринбурге, затем проходил обучение в Тамбовском высшем военном авиационном училище лётчиков. С 1997 по 2010 год проходил службу, был помощником и командиром воздушного корабля, командиром авиационного отряда стратегических бомбардировщиков. В 2010 году уралец был признан годным для зачисления в качестве кандидата в космонавты в «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», а уже в 2011 году получил должность кандидата в космонавты-испытатели отряда Роскосмоса и начал общекосмическую подготовку.