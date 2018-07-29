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Змеи активировались под Выборгом
Ivyborg.ru
2 часа назад
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Читатель ivbg.ru прислал в редакцию видео, на котором запечатлена змея, плавающая в реке Перовка в Выборгском районе
Ленинградской области
.
По его словам, это уже третья змея, которую он встретил за последние два дня в водоемах Выборгского района.
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