Змеи активировались под Выборгом

Читатель ivbg.ru прислал в редакцию видео, на котором запечатлена змея, плавающая в реке Перовка в Выборгском районе Ленинградской области

По его словам, это уже третья змея, которую он встретил за последние два дня в водоемах Выборгского района.