Украинские утопленники: ГосЧС Украины раскрыла печальную статистику

Об этом говорится в сообщении украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как уточняется, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​в нетрезвом состоянии.

Так, в Днепропетровской области 25 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение от работников полиции о том, что в городе Зеленодольск Апостоловского района на поверхности канала, соединяющего Зеленодольске водохранилище и канал Днепр — Кривой Рог , плавает тело мужчины. На место происшествия был направлен дежурный караул 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели с помощью лодки и веревки тело мужчины доставили к берегу и передали работникам судебно-медицинской экспертизы.

В этот же день в Хмельницкой области во время патрулирования на р. Днестр вблизи с. Устье Каменец-Подольского района бойцы дежурной смены водолазно-спасательного отделения №4 заметили посреди реки полуспущенную надувную лодку, на которой находятся люди и подают сигналы о помощи. За считанные минуты представители ГосЧС добрались до пострадавших.

Как выяснилось, на борту лодки находилось пять человек. Позже они рассказали, что во время прогулки водоемом их плавсредство начало резко терять воздух, и они не успели добраться до берега. К счастью, неподалеку были спасатели, которые оперативно спасли граждан и доставили их на берег целыми и невредимыми.

В то же время не всегда подобные случаи заканчиваются счастливым спасением, отмечают спасатели. К примеру, 25 июля на Закарпатье, в ходе проведения поисковых работ на реке Лазещина в Раховском районе, специалисты водолазно-спасательного отделения города Хуст нашли тело трехлетнего ребенка, утонувшего накануне 24 июля.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 704 человека, из которых 70 детей. При этом спасено 561 человек, в том числе 103 ребенка.