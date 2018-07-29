Тенденции развития современных мировых мегаполисов

Столица — один из самых динамично развивающихся городов мира. Об этом говорят отечественные и иностранные эксперты. Но это еще не предел!

То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня становится реальностью. Беспроводной интернет на улице и даже под землей, кондиционеры в трамваях и многое другое — еще пару лет назад мы и представить не могли, что все это будет доступно абсолютно каждому жителю или гостю столицы.

17–22 июля в «Зарядье» прошел Московский урбанистический форум, который в этом году назывался так: «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

Жилье

Среди вызовов, с которыми сейчас сталкиваются мегаполисы — модернизация и перепрофилирование промзон. Удачными примерами обновленного пространства могут послужить London Docklands в Лондоне или Puerto Madera в Буэнос-Айресе . В Москве подобным проектом стал ЗИЛАРТ — жилой комплекс арт-класса, возводимый на месте автозавода. Жильцам предложат дома небольшой этажности (6–14 этажей), отдаленность от автомагистралей, музейный центр, фонтаны и многое другое.

По словам экспертов, проект соответствует мировым критериям строительства и является самым масштабным проектом комплексной реорганизации промышленных территорий в России

— Мы начали строить в 2015 году и в 2024-м завершим возведение последнего здания на территории, расположенной севернее Московской кольцевой железной дороги, — рассказал управляющий строительной компанией Иван Романов

Он отметил, что при реализации таких проектов учитываются пересечения трех групп интересов. Вопервых, города, который заинтересован в новых точках роста, в новых драйверах для подъема уровня жизни и новых рабочих местах.

Во-вторых, жителей, для которых это возможность получить новое качество среды, ведь изменится не только вид из окон, откуда не будет видно промзону. В ЗИЛАРТе уже разбили современный ландшафтный парк, где высадили 4 тысячи деревьев и кустарников. Завершено строительство путепровода, соединившего проспект Андропова с улицей Тюфелева Роща, а еще запланирован мост между ТТК и Варшавским шоссе…

И, в-третьих, инвесторы заинтересованы в появлении таких площадок, в развитии которых можно выгодно вложить деньги.

Столица стремится к комфорту, уюту и красоте, которую смогут оценить жители мегаполиса. Современные проекты и планировки кварталов будут реализованы и при строительстве домов по программе реновации.

— Мы интенсивно работаем с проектами, которые набрали максимально высокий балл при оценке жителей и жюри, отрабатываем возможность привязки концепций, — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов . — Сейчас мы обрабатываем с нашими специалистами разные варианты. Работа идет активно, через месяц-полтора она будет завершена, и думаю, что в сентябре мы подведем окончательные итоги.

Социальные проекты

В числе самых важных сфер развития — образование и медицина.

Москва и здесь шагнула вперед. Например, запустила проект «Московская электронная школа», с помощью которой родители проверяют оценки и посещаемость школьников со своих мобильных устройств. Или Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), позволяющая москвичам записаться ко врачу в режиме онлайн, а врачи с ее помощью создают электронные медицинские карты, смотрят историю болезни своего пациента и выписывают электронные рецепты.

К 2020 году в Москве планируют развивать возможности телемедицины. На стендах Урбанфорума были представлены аппарат ультразвукового исследования (УЗИ), которым можно удаленно управлять хоть с другой стороны Земли. Такие аппараты могут быть полезны не только в мегаполисе, но и в небольших населенных пунктах, где не хватает квалифицированного медицинского персонала.

В парке «Зарядье» представили медицинский тренажер от симуляционного центра Боткинской больницы. Благодаря ему все желающие могут попробовать себя в роли хирурга: провести операцию, например, по захвату сосуда и наложению клипсы. Операция проводится на специальном устройстве, а для реалистичности используются стереоочки, создающие эффект объемного изображения.

Такие тренажеры рассчитаны на обучение студентов столичных медицинских вузов. Также они могут отправиться в тур по операционной с помощью очков виртуальной реальности.

Стенд столичного Департамента спорта и туризма предоставил гостям возможность пообщаться с виртуальным гидом. Он рассказывает о лучших туристических местах столицы, о интересных блюдах русской кухни и гостиницах.

Словом, Москву ждут большие преобразования во всех сферах жизнедеятельности. Участникам форума удалось ненадолго заглянуть в будущее, которое совсем скоро станет реальностью.

СПРАВКА

Московский урбанистический форум — крупнейший международный конгресс, который посвящен вызовам развития глобальных мегаполисов. В столице форум прошел уже в восьмой раз. В прошлом году эксперты встретились на площадках ВДНХ, а главной темой была: «Эпоха агломераций. Новая карта мира». Уникальность форума в том, что он объединяет представителей городских администраций России и мира.

ЦИФРА

400 экспертов выступили на Московском урбанистическом форуме с 17 по 22 июля.