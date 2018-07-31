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Известному миллиардеру досталась половина угольного порта в Приморье
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Известному миллиардеру досталась половина угольного порта в Приморье 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
ООО «УК „Востокуголь“ приобрело 50-процентную долю в ООО „Порт „Вера“ Менеджмент“, 100-процентным владельцем строящегося в Шкотовском районе Приморья угольного порта „Вера“.
Угольный терминал в районе пос. Подъяпольск недалеко от Фокино начинался как небольшой проект, лишенный возможности экспортных поставок угля. После захода в капитал компании госкорпорации „Ростех“ в лице ее „дочки“ ООО „Ростех — Глобальные ресурсы“ он значительно расширился. Порт „Вера“ стал частью большого инфраструктурного проекта на Дальнем Востоке. Весь проект предусматривал разработку месторождения угля в Амурской области, строительство обогатительной фабрики, объектов электро— и теплогенерации, углехимии, в т. ч. производство экологически чистого газомоторного топлива. А самому порту прочили звание основного экспортного канала с объемом перевалки 20 млн тонн угля в год и общей стоимостью почти 40 млрд руб. В апреле 2016 г. „Вера“ даже получила положительное заключение государственной экспертизы. Однако реализация проекта не заладилась.
Осенью прошлого года сообщалось, что порт „Вера“ включен в перечень приоритетных проектов на Дальнем Востоке. Его строительством уже хотели заняться „Ростех“ и „Росинжинрирнг“ совместно с китайской „Шэньхуа груп“ (Shenhua Group) и корейской „КОВЕПО“. По информации пресс-службы администрации края, в ЗАТО „Фокино“ начались подготовительные работы: устройство дорог и площадки для склада, планировка территории под пирс и конвейерной линии.
Структура владельцев угольного порта в настоящее время сложная. ООО „Порт „Вера“ Менеджмент“ на паритетных началах принадлежит и УК „Востокуголь“, и ООО „Порт „Вера“ Холдинг“. Последнее в свою очередь еще через одну компанию (ООО „ПВ-Развитие“) приводит к Екатерине Лапшиной, которая раньше работала на Сергея Адоньева, основателя телекоммуникационной компании „Скартел“ (торговая марка Yota). Лапшина через ООО „Амур-Логистика“ (ей принадлежит 100%) контролирует 37,5% „ПВ-Развитие“. Сам „Ростех“ довольствуется сейчас 25% „ПВ-Развитие“, еще 37,5% досталось президенту „Росинжиниринга“ Дмитрию Новикову.
Что касается „Востокугля“, то компанию контролирует Дмитрий Босов. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2018 г. по версии Forbes, Босов занимает 108-е место с состоянием $950 млн Ранее сообщалось, что „Востокуголь“ может выкупить у группы „Сумма“ АО „Открытый порт Находка“, реализующего в порту Восточном проект угольного терминала „Север“. Сумма сделки оценивалась в 1,45 млрд руб.
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