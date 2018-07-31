Известному миллиардеру досталась половина угольного порта в Приморье

ООО «УК „Востокуголь“ приобрело 50-процентную долю в ООО „Порт „Вера“ Менеджмент“, 100-процентным владельцем строящегося в Шкотовском районе Приморья угольного порта „Вера“.

Угольный терминал в районе пос. Подъяпольск недалеко от Фокино начинался как небольшой проект, лишенный возможности экспортных поставок угля. После захода в капитал компании госкорпорации „Ростех“ в лице ее „дочки“ ООО „Ростех — Глобальные ресурсы“ он значительно расширился. Порт „Вера“ стал частью большого инфраструктурного проекта на Дальнем Востоке. Весь проект предусматривал разработку месторождения угля в Амурской области , строительство обогатительной фабрики, объектов электро— и теплогенерации, углехимии, в т. ч. производство экологически чистого газомоторного топлива. А самому порту прочили звание основного экспортного канала с объемом перевалки 20 млн тонн угля в год и общей стоимостью почти 40 млрд руб. В апреле 2016 г. „Вера“ даже получила положительное заключение государственной экспертизы. Однако реализация проекта не заладилась.

Осенью прошлого года сообщалось, что порт „Вера“ включен в перечень приоритетных проектов на Дальнем Востоке. Его строительством уже хотели заняться „Ростех“ и „Росинжинрирнг“ совместно с китайской „Шэньхуа груп“ (Shenhua Group) и корейской „КОВЕПО“. По информации пресс-службы администрации края, в ЗАТО „Фокино“ начались подготовительные работы: устройство дорог и площадки для склада, планировка территории под пирс и конвейерной линии.