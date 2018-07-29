За что в СССР приговорили к расстрелу писателя Виктора Суворова

Виктор Суворов — довольно неординарная личность, вызывающая совершенно противоречивые эмоции. Военный командир, офицер СА, сотрудник военной разведки, резидент ГРУ и писатель прославился отнюдь не благодаря своему многогранному таланту в разных сферах деятельности. Известность Суворова связана с предательством Родины. Его биография обросла огромным количеством слухов и домыслов, затрудняющих поиск истины.

Краткая биография

Виктор Суворов — литературный псевдоним Владимира Резуна . Родился он 20.04.1947 года в Приморье. Родители выбрали для сына карьеру военного и отдали в Суворовское училище, после окончания которого Владимир продолжил учебу в Киевском высшем командном училище. Был членом КПСС . Начал службу в должности командира взвода, участвовал в военных операциях бывшего СССР в Европе. Затем перешел в военную разведку, был назначен офицером одного из отделов Приволжского штаба разведки.

Окончил в 1974 году Военную академию МО, которая готовит атташе, дипломатов и разведчиков, после чего был командирован в Женеву. Официально работал в Швейцарии на советскую разведку, подпольносотрудничал с британской разведкой. В июне 1978 года тайно сбежал в Англию , где начал свою скандальную писательскую карьеру под псевдоним Виктор Суворов.

Предательство Родины

Успешная военная карьера, взлет по служебной лестнице в разведке, должность секретарь представительства с окладом помощника военного атташе, безбедная жизнь в Швейцарии — о такой биографии можно только помечтать. Почему же советский разведчик предал свою Родину, которая помогла ему всего этого добиться?

Сам Резун говорит, что вынужден был бежать вместе с семьей — иначе с ним бы расправились люди из КГБ. Якобы, в работе разведывательного управления в Женеве были допущены серьезные ошибки. А он, Резун, слишком много знал и был удобным объектом для расправы. То есть его, попросту говоря, собирались сделать козлом отпущения — заочно приговорили к смертной казни и собирались уничтожить. Но эта информация вызывает серьезные сомнения. Нет никаких подтверждений этих фактов, все сказанное и написанное Резуном в свете его книг и рассказов бывших сотрудников разведки больше похоже на художественный вымысел.

Что произошло на самом деле?

Сослуживцы Резуна и многочисленные журналисты высказывают по этому поводу разные версии. Бывший начальник направления ГРУ в Женеве, Валерий Калинин , говорит, что Резун, вероятно, начал вести в Женеве двойную игру — работать одновременно на разведку СССР (официально) и разведку Британии (тайно). Резун по роду своей деятельности действительно сотрудничал с британским журналистом. Потом до него дошла информация, что кого-то должны отозвать в Россию . Вероятно, Резун решил, что его рассекретили и сбежал, так как испугался.

Резун не был в Женеве какой-то значительной и важной особой, он не владел особо секретной информацией. Он работал с прессой, делал обзоры, передавал телеграммы в Москву , общался с журналистами. Пользовался авторитетом у коллег и был на хорошем счету у начальства. Но закончил свою карьеру разведчика с позором.

Подведем итоги

Можно долго рассуждать на тему предательства Резуна, искать мотивы, выдвигать версии. Но ясно одно: принявший присягу человек, клявшийся в любви к Родине, должен служить своей Отчизне. Возможно, она и не такая хорошая, как хотелось бы. Но Родину не выбирают. А служить нужно не из страха, а из любви к Родине. Резун нарушил все морально-этические нормы поведения, изменил присяге, сникал славу предателя и государственного преступника. И это клеймо останется на нем до конца жизни.