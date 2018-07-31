Ещё
Ярмоленко определился с игровым номером в «Вест Хэме»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярмоленко определился с игровым номером в «Вест Хэме» 

Soccer News 48 минут назад
Фото: Soccer News
28-летний украинец будет выступать за «молотобойцев» с цифрой 20 на спине.
Напомним, что «Вест Хэм» купил Ярмоленко у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
Soccer News: последние новости
В Госдуме заявили, что между РПЦ и футболом нет никакой связи Юран о жеребьевке ЛЧ: "Спартаку" будет нелегко" "Манчестер Юнайтед" готов сделать Крооса одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение357
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»244
Запашный экстренно госпитализирован12
Умерла актриса Наталья Кузнецова27
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями359
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение