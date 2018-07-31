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Ярмоленко определился с игровым номером в «Вест Хэме»
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Ярмоленко определился с игровым номером в «Вест Хэме»
Soccer News
48 минут назад
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Soccer News
28-летний украинец будет выступать за «молотобойцев» с цифрой 20 на спине.
Напомним, что «Вест Хэм» купил Ярмоленко у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
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