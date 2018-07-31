Ярмоленко определился с игровым номером в «Вест Хэме»

28-летний украинец будет выступать за «молотобойцев» с цифрой 20 на спине.

Напомним, что «Вест Хэм» купил Ярмоленко у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.