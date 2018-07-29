«Не могу молчать!» — письмо дочери Толстого от 1933 года, в котором она обличала зверства Сталина

Этот душераздирающий документ, в котором описываются ужасы сталинского режима, впервые был опубликован в Испании газетой ABC 26 апреля 1933 года. Под ним стояла подпись Александры Толстой (1884-1979), дочери и главного доверенного лица знаменитого автора «Войны и мира» и « Анны Карениной », за два года до этого бежавшей из СССР в Нью-Йорк вследствие преследования по политическим мотивам. «Неужели кто-то до сих пор верит в то, что кровавая диктатура нескольких человек, разрушающих культуру, религию и нравственность, может называться социализмом?», — задавала она вопрос в этом послании. [Его полный текст вы можете прочитать в конце статьи]

Этот год стал одним из самых мрачных, драматических и кровавых в истории Советского Союза, и Александра Толстая не могла молчать. Ее письмо под одноименным названием начиналось со слов: «Когда в 1908 году царское правительство приговорило к смертной казни нескольких революционеров, мой отец воскликнул: „Не могу молчать!“. И русский народ единодушно присоединился к воплю протеста против этого убийства.

Сейчас, когда тысячи людей на Северном Кавказе расстреливают или отправляют в ссылку, а моего отца уже нет в живых, я чувствую настоятельную необходимость возвысить свой слабый голос против зверств большевиков».

Это были года Голодомора, как называют период с 1932 по 1933 год, когда по вине Сталина от голода умерли от шести до семи миллионов украинцев. Приблизительно столько же, сколько во время фашистского холокоста, но за более короткий срок. Была поставлена задача осуществить коллективизацию сельского хозяйства, которой крестьяне Украины , известной как «житница Европы», решительно сопротивлялись в предыдущее десятилетие. Впоследствии эта политика превратилась в войну против народа, у которого под угрозой пыток, депортации или смерти отбирали зерно, хлеб и все продовольственные продукты. «Пытка холодом заключается в том, что колхозника раздевают и так оставляют в сарае. Зачастую так поступают с целыми бригадами. Пытка огнем состоит в том, что ноги и юбки колхозниц поливают керосином и поджигают. Затем тушат и снова поджигают», — рассказывал знаменитый писатель Михаил Шолохов в письме, отправленном Сталину, чтобы он остановил эти бесчинства. Вождь большевиков, конечно же, не отреагировал.

«Надежда на то, чтобы выжить»

Многие историки считают, что эта политика истребления крестьянства была специально спланирована Сталиным, чтобы подавить всякое сопротивление Советской власти, задушить националистические движения и не допустить создания независимого украинского государства.

Именно в тот год, когда Александра Толстая разослала свое письмо в редакции европейских газет, а испанская ABC опубликовала его, высылка крестьян приняла чудовищные масштабы. Сотни тысяч крестьян были отправлены в необжитые места Сибири, во многих из них уровень смертности превышал 70% в течение первого года. «С каждым разом все больше крестьян бегут в города, потому что у них нет надежды выжить. Они берут с собой детей и бросают их в надежде на то, что они спасутся, а сами возвращаются умирать в свои деревни», — писал в донесении своему правительству итальянский консул в Харькове

Против этого ужаса выступила любимая дочь Толстого в письме, которое почти все испанские газеты времен Второй Республики отказались публиковать. «В Испании нам не нужно вести коммунистическую пропаганду в печати. Нам ее бесплатно осуществляют буржуазные и капиталистические газеты», — заявил Троцкий перед отъездом в изгнание.

Вот что было написано в письме, озаглавленном «Не могу молчать!»:

«Когда в 1908 году царское правительство приговорило к смертной казни нескольких революционеров, мой отец воскликнул: «Не могу молчать!». И русский народ единодушно присоединился к воплю протеста против этого убийства.

Сейчас, когда тысячи людей на Северном Кавказе расстреливают или отправляют в ссылку, а моего отца уже нет в живых, я чувствую настоятельную необходимость возвысить свой слабый голос против зверств большевиков, тем более, что я двенадцать лет проработала в Советском правительстве и своими собственными глазами видела, как распространяется терроризм.

Весь мир молчал. Миллионы людей отправлялись в ссылку или погибали в тюрьмах и лагерях. Тысячи из них расстреливались на месте.

Сначала большевики действовали так по отношению к враждебным классам, верующим, священникам, профессорам, ученым. Сейчас они поступают так по отношению к рабочим и крестьянам… и все продолжают молчать.

Вот уже пятнадцать лет русский народ страдает от рабства, голода и холода. Большевистское правительство продолжает угнетать его, отбирает у него зерно и другие продукты, которые отправляет за рубеж, потом что ему нужны деньги не только для закупок машин и оборудования, но и для ведения коммунистической пропаганды в мировом масштабе. А если крестьяне протестуют и прячут зерно, чтобы прокормить свои голодные семьи… их расстреливают.

Русский народ уже не в состоянии выдерживать эти мучения. Мятежный дух ощущается везде: на заводах, в мастерских, в деревнях и даже в целых областях. Тысячи разоренных и умирающих от голода крестьян бегут с Украины.

А чем занимается Советское правительство? Издает бесконечные декреты, чтобы изгнать из Москвы и других крупных городов тысячи жителей, усмиряя попутно недовольных крестьян при помощи ссылок и расстрелов.

Со времен Ивана Грозного Россия не видывала подобных зверств. И вот теперь, когда в массовом порядке восстали кубанские казаки, расстреливают целые семьи, 45 тысяч человек по приказу Сталины были отправлены в Сибирь на верную гибель. И что, все и дальше будут хранить молчание? Неужели есть правительства, способные поддерживать отношения с этими убийцами, оказывая им помощь в ущерб своим собственным странам?

Нежели писатель-идеалист вроде Ромена Роллана (который все же сумел понять душу таких великих пацифистов как Толстой и Ганди) и такие писатели как Анри Барбюс Бернард Шоу могут по-прежнему восхвалять коммунистический рай? Таким образом, они берут на себя ответственность за распространение большевистских идей, представляющих угрозу для всего мира, который они могут привести к гибели.

Нежели кто-то до сих пор верит, что кровавая диктатура нескольких человек, разрушающих культуру, религию и нравственность, может называться социализмом? Кто еще воскликнет «Не могу молчать», чтобы все его услышали?

Где вы, христиане, истинные пацифисты, писатели и трудящиеся? Почему молчите? Вам всё ещё нужны доказательства, свидетельства и цифры? Вы не слышите голосов, вызывающих о помощи? Или вы думаете, что счастья для людей можно добиться при помощи грубой силы, убийств и порабощения целого народа?

Я не обращаюсь к тем, чьи коммунистические симпатии были куплены за деньги, отнятые у русского народа. Я обращаюсь к тем, кто всё ещё верят в братство и равенство людей: к христианам, социалистам, писателям, трудящимся, политикам и общественным деятелям, к женщинам, матерям. Откройте глаза! Объединитесь и заявите свой единодушный протест палачам беззащитного народа!»