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Отношения с США: Германии посоветовали обзавестись ядерным оружием
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Отношения с США: Германии посоветовали обзавестись ядерным оружием 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Известный в ФРГ политолог Кристиан Хакке считает, что Германия в свете политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом, должна иметь собственное атомное оружие. Об этом он заявил в авторской статье, опубликованной в воскресенье в газете Welt am Sonntag.
"Поскольку американская ядерная гарантия стала сомнительной, более осуществимым вариантом сдерживания видится создание европейского ядерного оружия", — считает Хакке. В качестве главного аргумента в пользу создания собственного ядерного оружия политолог приводит такой довод: «В крайних случаях Германия может полагаться только на себя».
Впервые с послевоенных времен ФРГ должна понимать, что «ядерный зонтик США» не является надежной защитой от нападения других стран, призывает Хакке. Он назвал политику американского президента популистской и считает, что «Трамп топчет ногами основные ценности и интересы Запада». В результате Америка теряет статус главной державы Запада.
Для сдерживания потенциальных агрессоров Германия должна обзавестись собственным ядерным оружием. Хакке считает, что этот вопрос настолько очевиден, что сравнил его с «белым слоном в комнате, которого никто не хочет замечать».
С идеей Хакке согласны не все. Так, член фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александр Ламбсдорфф выступил против такой инициатив коллеги. Во-первых, Германии придется выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Во-вторых, Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии определяет для ФРГ границы военного потенциала. Ламбсдорфф не исключает возможность проведения серьезных дискуссий на эту тему, однако придерживается мнения о том, что наличие ядерного оружия в Германии «серьезно подорвет существующий миропорядок».
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, действующий с 1991 года предполагает отказ производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. Советские ядерные комплексы выведены с территории ГДР в середине 1991 года. Однако до сих пор на территории ФРГ остаются американские ядерные боеголовки.
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