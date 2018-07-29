Эд Ширан завел аккаунт в инстаграм для своих котов

Инстаграм аккаунт котиков британского поп-музыканта может вызвать зависть у многих знаменитостей, поскольку набирает по 100 000 подписчиков в день.

То, что можно увидеть в блоге этих представителей семейства кошачьих, вызовет радостные эмоции или раздражение в зависимости от того, любят ли поклонники певца подобных животных. Эд объявил о запуске новой страницы 26 июля, пошутив в одном из постов о том, что его «умные котики» Дорито и Калиппо зарегистрировали собственный аккаунт в Инстаграм, назвав его «The Wibbles».

Ширан сообщил фанатам, что теперь те могут наблюдать за жизнью его котиков. После этого заявления волна подписчиков обрушилась на блог звездных питомцев. Идея музыканта зарегистрировать кошек в сети не является оригинальной в кругах знаменитостей. Бульдог Леди Гаги Мисс Азия делится своими новостями с 240 тысячами подписчиков. Кошки Тейлор Свифт — Оливия Бенсон и доктор Мередит Грей — также прославились на весь мир через соцсети.