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Эд Ширан завел аккаунт в инстаграм для своих котов
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Эд Ширан завел аккаунт в инстаграм для своих котов 

Russianshowbiz.info 51 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Инстаграм аккаунт котиков британского поп-музыканта может вызвать зависть у многих знаменитостей, поскольку набирает по 100 000 подписчиков в день.
То, что можно увидеть в блоге этих представителей семейства кошачьих, вызовет радостные эмоции или раздражение в зависимости от того, любят ли поклонники певца подобных животных. Эд объявил о запуске новой страницы 26 июля, пошутив в одном из постов о том, что его «умные котики» Дорито и Калиппо зарегистрировали собственный аккаунт в Инстаграм, назвав его «The Wibbles».
Ширан сообщил фанатам, что теперь те могут наблюдать за жизнью его котиков. После этого заявления волна подписчиков обрушилась на блог звездных питомцев. Идея музыканта зарегистрировать кошек в сети не является оригинальной в кругах знаменитостей. Бульдог Леди Гаги Мисс Азия делится своими новостями с 240 тысячами подписчиков. Кошки Тейлор Свифт — Оливия Бенсон и доктор Мередит Грей — также прославились на весь мир через соцсети.
Всплеск активности фанатов Эдда Ширана наблюдается после появления знаменитого селфи, сделанного Эминемом. 45-летний рэпер выступал на одной сцене с британской звездой и 50 Cent, после чего знаменитости и решили сделать фото на память. В итоге Эминему удалось подчеркнуть свое уважение к коллегам, которые полностью влезли в кадр в отличие от автора селфи. Неизвестно, сделал ли музыкант такой снимок намеренно или случайно оказался вне видимости камеры.
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