В Крыму земельных нарушителей оштрафовали на 7 млн рублей 

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. С начала года земельные инспекторы Госкомрегистра Крыма наложили штрафов на нарушителей более чем на 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что за указанное время зафиксировано свыше 500 нарушений, к административной ответственности привлечено 234 физических и юридических лица.
"Работа по выявлению и устранению случаев несоблюдения земельного законодательства в комитете ведется постоянно. Нашими сотрудниками было проведено 59 плановых и 593 внеплановых проверок. Рассмотрено более 160 материалов, направленных из правоохранительных органов и от органов местного самоуправления. Сумма наложенных штрафов уже сейчас превышает показатель всего прошлого года", — рассказал глава Госкомрегистра Александр Спиридонов.