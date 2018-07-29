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В Крыму земельных нарушителей оштрафовали на 7 млн рублей
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В Крыму земельных нарушителей оштрафовали на 7 млн рублей 

РИА Новости Крым 54 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. С начала года земельные инспекторы Госкомрегистра Крыма наложили штрафов на нарушителей более чем на 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что за указанное время зафиксировано свыше 500 нарушений, к административной ответственности привлечено 234 физических и юридических лица.
"Работа по выявлению и устранению случаев несоблюдения земельного законодательства в комитете ведется постоянно. Нашими сотрудниками было проведено 59 плановых и 593 внеплановых проверок. Рассмотрено более 160 материалов, направленных из правоохранительных органов и от органов местного самоуправления. Сумма наложенных штрафов уже сейчас превышает показатель всего прошлого года", — рассказал глава Госкомрегистра Александр Спиридонов.
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