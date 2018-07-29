В Крыму земельных нарушителей оштрафовали на 7 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 июл — РИА Новости Крым . С начала года земельные инспекторы Госкомрегистра Крыма наложили штрафов на нарушителей более чем на 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за указанное время зафиксировано свыше 500 нарушений, к административной ответственности привлечено 234 физических и юридических лица.