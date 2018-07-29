С учетом современных требований: у ФСИН появился свой закон о службе

МОСКВА , 29 июл — РИА Новости . Новый закон о службе в уголовно-исполнительной системе будет способствовать укреплению служебной дисциплины в ведомстве и позволит повысить профессионализм сотрудников, рассчитывают во ФСИН

Федеральный закон был подписан президентом 19 июля и вступает в силу с 1 августа 2018 года. Он заменит собой морально устаревшее положение о службе в органах внутренних дел , утвержденное еще в 1992 году, которым ФСИН России до сих пор руководствовалась в своей деятельности.

Требование о ротации и воспитании сотрудников

Одной из новелл документа является то, что он вводит механизм ротации руководителей территориальных органов УИС. «Мы ждали, что эта ротация состоится. У нас теперь есть это право, и если отказывается сотрудник ротироваться, то он может быть уволен», — прокомментировал РИА Новости это положение высокопоставленный собеседник во ФСИН.

Во-вторых, директору ФСИН дано право проводить и организовывать воспитательные мероприятия среди подчиненных, раньше такого права не было.

Не были регламентированы единоначалие и субординация, теперь уже могут быть требованием правила приветствия друг друга, правила ношения форменной одежды и субординация между старшими и младшими начальниками.

Законом вводится дисциплинарный устав уголовно-исполнительной системы. Это будет дополнительная форма работы, уставом можно определить порядок формы одежды, порядок отношений между сотрудниками в рамках действующей субординации, порядок заступления на службу, то есть это будет свод правил сотрудников.

Профпригодность и повышение квалификации

Документ вводит проверки на профпригодность, их организация теперь в компетенции директора службы. Как рассказали во ФСИН, раньше проверка на употребление запрещенных препаратов, наркотических средств проводилась только с согласия сотрудника, теперь это будет регламентировано нормативно-правовым актом. Кроме того, закон предусматривает возможность проведения психофизиологических исследований при отборе, то есть кандидатов на должности будут проверять на полиграфе.

Совершенствованию профессиональных качеств сотрудника будут способствовать нормы, касающиеся их профессионального образования. Например, законом предусмотрено возмещение затрат на обучение, если выпускник ведомственного вуза не остается работать в системе. Во ФСИН рассчитывают, что теперь абитуриенты будут трезво и взвешено подходить к поступлению в ведомственные вузы. Как рассказали во ФСИН, раньше была ситуация, что порядка 20-24% выпускников приходили на службу, сейчас этот процент повысили до 80. Новый закон, рассчитывают во ФСИН, позволит довести эти показатели до 100%.

Исключительно мужские должности и другие новации

Документ наделяет директора ФСИН правом определять должности, замещаемые сотрудниками только мужского пола. Раньше нельзя было отказать в приеме на службу в мужских учреждениях женщинам, даже если речь шла о колониях строгого или особого режима. При этом женщины на таких должностях не могут полноценно работать наравне с мужчиной, потому что по закону ее нужно охранять, отмечают в ведомстве. Возникает недостаток штата, что приводит к росту нагрузки на мужчин, накапливается психологическая усталость, которая не допустима, пояснил собеседник во ФСИН.

Теперь в уголовно-исполнительной системе, как в вооруженных силах, будут четко определены должности, по которым походят службу только мужчины.

Кроме того законом предусмотрено увеличение придельного возраста пребывания на службе сотрудников на пять лет. «Есть масса порядочных сотрудников, которых не хотелось бы увольнять. Например, у младшего инспектора 50 лет — предельный возраст, а он еще в общем-то здоровый человек и может работать», — сказал собеседник.

Уменьшение с пяти до четырех лет минимального срока для плановой аттестации сотрудников позволит с меньшим сроком проводить плановые аттестации, чтобы более мобильно рассматривать на них сотрудников.

Также документом предусмотрена возможность зачета имеющегося специального воинского звания, классного чина и дипломатического ранга. То есть человеку не придется при переходе с другой службы начинать с какого-то минимального потолка, а он сможет гармонично влиться в службу с зачетом имеющегося звания.

Предусмотренные законом отпуска по личным обстоятельствам продолжительностью 30 дней при выслуге 20 лет и более из последних трех лет до выхода на пенсию даст возможность сотрудникам подготовится к предстоящему увольнению и подыскать себе работу. Кроме того, оговаривается возможность предоставления дополнительного отпуска за ненормированный служебный день от трех до 10 календарных дней.