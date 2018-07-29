ИИ научили определять привлекательность и эмоциональную стабильность

В Мельбурнском университете разработали искусственный интеллект, который с помощью анализа лица может определять не только явные внешние признаки, но и такие как привлекательность или эмоциональная стабильность.

Исследователи решили воплотить в жизнь идею из сказки, установив в своем фойе уникальное биометрическое зеркало, за которым находятся камера наблюдения. После того, как человек подходит и поднимает руку, программа начинает обрабатывать изображение. Помимо пола, этнической принадлежности и возраста, ИИ представляет данные о привлекательности, эмоциональной устойчивости, агрессивности и других особенностях. Всего оценка проводится по 14 характеристикам.

Прежде чем программа начала делать выводы о личностных качествах, она обработала 10 тыс. фотографий лиц с их описанием. Однако из-за субъективной человеческой оценки, алгоритм может использовать ложные данные для выводов. Например, молодая австралийка была принята за кавказскую женщину. Исследователи говорят, что проект находится на стадии разработки и его продолжают совершенствовать. Однако некоторые восприняли такую разработку, как еще один шагом, приближающим общество к событиям, описанным в романе Джорджа Оруэлла «1984».