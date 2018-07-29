Ещё
ИИ научили определять привлекательность и эмоциональную стабильность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ИИ научили определять привлекательность и эмоциональную стабильность 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
В Мельбурнском университете разработали искусственный интеллект, который с помощью анализа лица может определять не только явные внешние признаки, но и такие как привлекательность или эмоциональная стабильность.
Исследователи решили воплотить в жизнь идею из сказки, установив в своем фойе уникальное биометрическое зеркало, за которым находятся камера наблюдения. После того, как человек подходит и поднимает руку, программа начинает обрабатывать изображение. Помимо пола, этнической принадлежности и возраста, ИИ представляет данные о привлекательности, эмоциональной устойчивости, агрессивности и других особенностях. Всего оценка проводится по 14 характеристикам.
Прежде чем программа начала делать выводы о личностных качествах, она обработала 10 тыс. фотографий лиц с их описанием. Однако из-за субъективной человеческой оценки, алгоритм может использовать ложные данные для выводов. Например, молодая австралийка была принята за кавказскую женщину. Исследователи говорят, что проект находится на стадии разработки и его продолжают совершенствовать. Однако некоторые восприняли такую разработку, как еще один шагом, приближающим общество к событиям, описанным в романе Джорджа Оруэлла «1984».
Другой образец искусственного интеллекта, робота Софию, скоро представят в Баку.
текст: Иван Маличенко, фото: Sopheap Srey / Reshot, Jo Lauder / АВС
BitCryptoNews: последние новости
ФАС ограничит господдержку отраслей с избыточными мощностями Банк Канады рассказал почему не будет двойных трат криптовалют Американский ученый рассказал почему мы так сильно зависим от технологий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»603
У Кобзона заподозрили метастазы
В США оценили новейшую версию Т-8041
В США объяснили создание из России врага
В Австралии провоцируют США на «Третью мировую войну»58
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
00:49
В США объяснили создание из России врага
В мире
03:48
«Обманывают откровенно и цинично»
В мире Статьи
03:25
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»
Армия
02:03
На полигоне Алабино проходит«Танковый биатлон»
Армия
30:01
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение