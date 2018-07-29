Когда деревья стали сухими. Улицы Рязани превращаются в сухостойные аллеи

Ещё недавно главным «врагом» зелёных насаждений в городе были застройщики и дорожники. Последние вырубали деревья ради расширения дорог. И вот новая угроза…

Какова же причина?

Но, как выяснилось, не такая уж и новая. По словам начальника управления благоустройства Рязани Михаила Белькевича, активное усыхание деревьев началось не в этом году.

«Такая ситуация происходит уже несколько лет в разных местах города, — рассказывает Белькевич. — Наиболее заметно в этом году происходит усыхание ясеней на улицах Крупской и Костычева. Специальных исследований мы не проводили, поэтому указать точную причину засыхания невозможно».

Тем не менее, по словам Белькевича, негативно сказывается на состоянии зелёных насаждений незначительно, но изменившиеся температурные режимы летнего и зимнего периода года.

«Именно температурные колебания являются одной из причин массового усыхания ясеней, а ранее это начало происходить с берёзами, — объясняет начальник управления благоустройства города. — Жаркое лето при отсутствии достаточного количества дождей, раннее наступление минусовых температур при отсутствии постоянного снежного покрова, колебания температур поздней осенью — все это негативно сказывается на состоянии поверхностной корневой системы».

Заведующий кафедрой лесного дела, агрохимии и экологии Рязанского государственного агротехнологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Геннадий Фадькин тоже напоминает, что сухие деревья стали появляться не в этом году, а намного раньше. При этом учёный обращает внимание не на температурные колебания, а на породный состав деревьев.

«Тот же клён остролистный, который у нас также усыхает, — это ведь дерево не нашей зоны, — напоминает Фадькин. — Достигая определённого возраста, клён засыхает. Или взять каштан — тоже не наше дерево, которое у нас подвержено воздействию разных вредителей и болезней».

Зачем сажают туи?

А какие деревья у нас сажают? Недавно наш читатель Сергей Королько возмущался, что в городе много сажают хвойных деревьев, в частности, туй, которые плохо приживаются.

«Туя в городском озеленении используют в ограниченном количестве, в основном при создании ландшафтных композиций, — отвечает Михаил Белькевич. — Говорить о массовом применении туй неправильно».

По словам чиновника, в городском озеленении в основном используют традиционные породы деревьев — липа, ясень, каштан, клён остролистный, рябина и др. Эти породы деревьев обладают высокой пыле— и газоустойчивостью, из-за чего рекомендуются общероссийскими и региональными нормативными документами для городского озеленения.

Мнение Геннадия Фадькина относительно клёна остролистного и каштана ранее мы уже приводили. Высказался учёный и относительно других деревьев:

«Есть деревья, которые выдерживают загазованность территории. Это липа, берёза, тополь, — рассказывает Фадькин. — Есть деревья, которые не выдерживают загазованности. Это в основном хвойные. Даже если загазованность небольшая. На клёны, скорее всего, также влияет эта проблема, помимо климата. Но ситуацию с каждым засохшим деревом надо изучать отдельно».

Но не везде это получится. Многие сухие деревья, скорее всего, скоро срубят.

«Исходя из общего состояния деревьев, степени и объёма их усыхания принимаются два варианта решения — проведение жесткой обрезки для удаления усохших ветвей и стимуляции роста молодых побегов с формированием новой кроны либо снос, — поясняет Михаил Белькевич. — На улицах Крупской и Костычева мы уже начали выборочную валку усохших деревьев».

Кстати

По словам доцента кафедры экологии и природопользования Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Виолетты Черной, согласно данным, полученным учеными-исследователями РГУ и Иркутского государственного университета, система озеленения более 200 обследованных территорий Рязани практически не соответствует градостроительным нормам и правилам, а состояние зелёных насаждений в основном удовлетворительное и неудовлетворительное.

«Городские власти, сотрудники предприятий, коллективы образовательных учреждений, общественные организации и волонтёры стараются заботиться о внешнем виде города, о состоянии зелёных насаждений зон рекреации, — говорит наш эксперт. — Но этих усилий явно недостаточно, поэтому надлежащее озеленение городской территории и поддержание удовлетворительного состояния зелёных зон города так и остается одной из главных проблем».