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В озере Багратионовска утонула 15-летняя девушка
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В озере Багратионовска утонула 15-летняя девушка 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом рассказала «Клопс» пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.
Тело девушки подняли из озера 28 июля в 22:00. Погибшая отдыхала в компании друзей и зашла в воду, не умея плавать. Вместе с девушкой едва не утонула и подруга, однако её спасли отдыхающие.
"В ходе осмотра видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти", — добавила старший помощник руководителя регионального СКР Наталья Гацко.
В этот же день в Зеленоградском районе четырёх отдыхающих унесло в море на надувных матрасах.
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