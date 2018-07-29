В озере Багратионовска утонула 15-летняя девушка

Тело девушки подняли из озера 28 июля в 22:00. Погибшая отдыхала в компании друзей и зашла в воду, не умея плавать. Вместе с девушкой едва не утонула и подруга, однако её спасли отдыхающие.

"В ходе осмотра видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти", — добавила старший помощник руководителя регионального СКР Наталья Гацко

В этот же день в Зеленоградском районе четырёх отдыхающих унесло в море на надувных матрасах.