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В Павлове разыскивают 23-летнего Вячеслава Постнова
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В Павлове разыскивают 23-летнего Вячеслава Постнова 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Павлове объявлены поиски 23-летнего Вячеслава Постнова, который пропал 21 июля. Молодой человек ушел из дома на улице Фаворского, и вот уже неделю о нем ничего не известно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
На момент исчезновения Виталий Постнов был одет в темный с красной вставкой костюм с капюшоном и белую с черным рисунком ветровку, при себе имел документы. Рост пропавшего молодого человека 170 — 180 см, телосложение среднее, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые средней длины.
Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Вячеслава, обращаться по телефону 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.
Напомним, в Вадском районе без вести пропали молодая мама и ее дочь.
Фото: ПСО «Волонтер»
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