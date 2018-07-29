В Павлове разыскивают 23-летнего Вячеслава Постнова

В Павлове объявлены поиски 23-летнего Вячеслава Постнова, который пропал 21 июля. Молодой человек ушел из дома на улице Фаворского, и вот уже неделю о нем ничего не известно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

На момент исчезновения Виталий Постнов был одет в темный с красной вставкой костюм с капюшоном и белую с черным рисунком ветровку, при себе имел документы. Рост пропавшего молодого человека 170 — 180 см, телосложение среднее, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые средней длины.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Вячеслава, обращаться по телефону 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.

Напомним, в Вадском районе без вести пропали молодая мама и ее дочь.

Фото: ПСО «Волонтер»