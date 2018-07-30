Избирком Самарской области зарегистрировал шесть кандидатов на выборах губернатора

"Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала шесть кандидатов для участия в досрочных выборах губернатора Самарской области. Ранее документы на регистрацию в облизбирком сдали семь человек", — отметили в пресс-службе.

Избирком отказал в регистрации Виктору Русину, выдвинутому Центром общественного самоуправления «Чистый город». Причина отказа в том, что «Чистый город» не наделен правами избирательного объединения, ввиду чего отсутствуют правовые основания выдвижения кандидата. Кроме того, Русин смог предоставить в избирком лишь один лист поддержки муниципального депутата вместо положенного минимума в 169 подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидата.