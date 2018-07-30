Ещё
Избирком Самарской области зарегистрировал шесть кандидатов на выборах губернатора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избирком Самарской области зарегистрировал шесть кандидатов на выборах губернатора 

ТАСС 1 час назад
Фото: 63.ru
САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала шесть кандидатов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе облизбиркома.
"Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала шесть кандидатов для участия в досрочных выборах губернатора Самарской области. Ранее документы на регистрацию в облизбирком сдали семь человек", — отметили в пресс-службе.
В числе зарегистрированных кандидатов — врио губернатора области Дмитрий Азаров, руководитель фракции ЛДПР в областном парламенте Александр Степанов, представитель регионального отделения КПРФ Алексей Лескин, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Галина Баранова и представитель партии «Коммунисты России» Виталий Кирсанов.
Избирком отказал в регистрации Виктору Русину, выдвинутому Центром общественного самоуправления «Чистый город». Причина отказа в том, что «Чистый город» не наделен правами избирательного объединения, ввиду чего отсутствуют правовые основания выдвижения кандидата. Кроме того, Русин смог предоставить в избирком лишь один лист поддержки муниципального депутата вместо положенного минимума в 169 подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидата.
Досрочные выборы губернатора Самарской области назначены на 9 сентября 2018 года. В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив члена Совета Федерации Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора.
ТАСС: последние новости
Президент Молдавии открыл в Волгодонске памятник дружбы Петра I и господаря Кантемира Германские военные впервые поучаствуют в поисках погибших на Эльбрусе во время войны Археологи раскопали остатки древнего новгородского храма
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве123
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле327
Опубликован финальный доклад о MH37019
Названа дата глобальной катастрофы25
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве165
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение