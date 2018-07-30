Избирком Самарской области зарегистрировал шесть кандидатов на выборах губернатора 

САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала шесть кандидатов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе облизбиркома.
"Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала шесть кандидатов для участия в досрочных выборах губернатора Самарской области. Ранее документы на регистрацию в облизбирком сдали семь человек", — отметили в пресс-службе.
В числе зарегистрированных кандидатов — врио губернатора области Дмитрий Азаров, руководитель фракции ЛДПР в областном парламенте Александр Степанов, представитель регионального отделения КПРФ Алексей Лескин, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Галина Баранова и представитель партии «Коммунисты России» Виталий Кирсанов.
Избирком отказал в регистрации Виктору Русину, выдвинутому Центром общественного самоуправления «Чистый город». Причина отказа в том, что «Чистый город» не наделен правами избирательного объединения, ввиду чего отсутствуют правовые основания выдвижения кандидата. Кроме того, Русин смог предоставить в избирком лишь один лист поддержки муниципального депутата вместо положенного минимума в 169 подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидата.
Досрочные выборы губернатора Самарской области назначены на 9 сентября 2018 года. В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив члена Совета Федерации Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности губернатора.