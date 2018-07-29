Двум кандидатам на пост главы Самарской области отказали в регистрации

В облизбиркоме подвели итоги регистрации кандидатов в губернаторы

На заседании избирательной комиссии Самарской области двум кандидатам в губернаторы объявили об отказе в регистрации. Такое извещение получили Виктор Русин, выдвинутый Центром общественного самоуправления «Чистый город», и Андрей Евдокимов — кандидат от самарского реготделения «Партии Роста». Они не смогут претендовать на пост главы области.

— В первом случае мы напомнили кандидату, что «Чистый город» является добровольным некоммерческим объединением граждан и не наделён правами избирательного объединения. Поэтому отсутствуют правовые основания выдвижения кандидата на должность губернатора области, — рассказали в облизбиркоме.

Что касается Андрея Евдокимова, он не предоставил избирательной комиссии в установленный срок (до 25 июля 2018 года) необходимый пакет документов.

— Согласно региональному законодательству, это основание для отказа в регистрации, — подчеркнули организаторы выборов.

Таким образом, на пост губернатора 63-го региона претендуют теперь всего шесть кандидатов. Это:

Досрочные выборы губернатора Самарской области состоятся 9 сентября. Участки для голосования будут работать с 8:00 до 22:00. Предварительное голосование отменили. Процедуру заменят на систему «Мобильный избиратель».