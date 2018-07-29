Двум кандидатам на пост главы Самарской области отказали в регистрации 

В облизбиркоме подвели итоги регистрации кандидатов в губернаторы
На заседании избирательной комиссии Самарской области двум кандидатам в губернаторы объявили об отказе в регистрации. Такое извещение получили Виктор Русин, выдвинутый Центром общественного самоуправления «Чистый город», и Андрей Евдокимов — кандидат от самарского реготделения «Партии Роста». Они не смогут претендовать на пост главы области.
— В первом случае мы напомнили кандидату, что «Чистый город» является добровольным некоммерческим объединением граждан и не наделён правами избирательного объединения. Поэтому отсутствуют правовые основания выдвижения кандидата на должность губернатора области, — рассказали в облизбиркоме.
Что касается Андрея Евдокимова, он не предоставил избирательной комиссии в установленный срок (до 25 июля 2018 года) необходимый пакет документов.
— Согласно региональному законодательству, это основание для отказа в регистрации, — подчеркнули организаторы выборов.
Таким образом, на пост губернатора 63-го региона претендуют теперь всего шесть кандидатов. Это:
врио главы Самарской области Дмитрий Азаров, депутат губернской думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов, председатель совета реготделения партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин, лидер реготделения КПРФ, депутат губдумы Алексей Лескин, Галина Баранова от реготделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Виталий Кирсанов от «Коммунистов России».
Досрочные выборы губернатора Самарской области состоятся 9 сентября. Участки для голосования будут работать с 8:00 до 22:00. Предварительное голосование отменили. Процедуру заменят на систему «Мобильный избиратель».