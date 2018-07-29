Китай занимает 4-е место в мире по площади заболоченных земель

Гуйян, 29 июля / Синьхуа / — Общая площадь водно-болотных угодий Китая на данный момент составляет 53,6 млн га. По этому показателю страна находится на 1-м месте в Азии и на 4-м в мире.

Согласно данным Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР, в стране насчитывается 57 водно-болотных угодий международного значения, 602 природных заповедника водно-болотных угодий, 898 национальных парков водно-болотных угодий.

Экосистемы заболоченных земель страны насчитывают 4220 видов растений и 2312 видов животных. Доля охраняемых водно-болотных угодий составляет 49,03 проц.

По словам заместителя начальника Государственного управления лесного и степного хозяйства Ли Чуньляна, Китай добился заметных успехов в области защиты водно-болотных угодий благодаря усилению политической поддержки и увеличению финансовых вложений.

С 2013 по 2017 г. из центрального бюджета было выделено в общей сложности 8,15 млрд юаней /1,23 млрд долл. США / на реализацию более 1500 проектов по охране и восстановлению водно-болотных угодий. Благодаря этому было восстановлено 233 333 га водно-болотных земель, 51 тыс. га сельхозугодий было превращено в водно-болотные угодья.

Китай завершил вторую перепись ресурсов заболоченных земель, власти 11 провинций опубликовали списки водно-болотных угодий провинциального уровня и объявили 445 важных водно-болотных угодий провинциального значения.

Китай продолжит прикладывать активные усилия к охране и восстановлению водно-болотных угодий, пообещал Ли Чуньлян. -0-